Tobias Sammet: So klingt das neue Avantasia-Album

Frische Klanglandschaften bei Avantasia

Avantasia, das langjährige Projekt von Edguy-Frontmann Tobias Sammet, veröffentlichen am 28. Februar 2025 ihr zehntes Studioalbum HERE BE DRAGONS. Nun gibt der Maestro endlich ein paar genauere Details zur Platte bekannt. Das Album vereint typische Avantasia-Merkmale wie opulente Chöre und symphonische Metal-Elemente mit einigen „frischen“ Klanglandschaften. Sammet beschreibt das Album in einem offiziellen Instagram-Post als „die kohärenteste und prägnanteste Arbeit, die die Band je geschaffen hat.“

Mit über 25 Jahren Band-Geschichte, neun Studioalben – darunter das 2019 erschienene MOONGLOW, das Platz 1 in den deutschen Charts erreichte –, Goldauszeichnungen, Hunderten Millionen Streams und ausverkauften Arenatourneen weltweit gehört Avantasia zu den erfolgreichsten Symphonic Metal-Bands. Doch laut dem Bandchef ist der Zenit noch lange nicht erreicht: Nach der Veröffentlichung von HERE BE DRAGONS startet eine große Europatournee. Diese soll wohl mit der spektakulärsten Produktion der Band-Geschichte ausgestattet sein.

Tobias Sammet hat sich in die kreative Flut gestürzt

„Dieses Album trägt den abenteuerlichsten und mutigsten Geist, den meine Musik seit Jahrzehnten hat“, sagt Tobias Sammet über das neue Material. „Es ist kraftvoll, furchtlos und mitreißend – ganz und gar nicht introvertiert. Aber während ich bei meinen letzten Alben vieles verarbeitet habe, habe ich mich diesmal kopfüber in die kreative Flut gestürzt.“

Er betont auch die Leichtigkeit, mit der das Album entstanden ist. „Ich habe alles genau so gemacht, wie ich wollte, mit einer sorglosen Haltung, die mich an meine frühen Tage erinnert hat“, so der Sänger. „Die Songs entstanden ganz instinktiv. Ich platze vor Energie und kann es kaum erwarten, HERE BE DRAGONS zu veröffentlichen und dann die Tour zu starten.“

Und diese soll ähnlich energiegeladen sein – und aus einer gesunden Mischung aus Klassikern und neuem Material bestehen: „Das wird die spektakulärste Bühnen-Show, die Avantasia je abgeliefert hat. Frohe Weihnachten im Voraus, alle zusammen!“

