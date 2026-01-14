Die Osbournes arbeiten bekanntlich schon seit einiger Zeit an einem biografischen Kinofilm über ihr am 22. Juli 2025 verstorbenes Familienoberhaupt. Wie Sohn Jack nun im Interview bei der SiriusXM-Sendung Influenced ausplaudert, haben sich die Beteiligten für einen „fabelhaften Schauspieler“ entschieden, welcher Ozzy Osbourne in dem Biopic geben wird.

Noch geheim

„Wir stehen unter Volldampf in der nächsten Phase der Entwicklung dieses Films“, überbringt Jack einen aktuellen Zwischenstand zu der Produktion. „Das ist ein richtiger Film, den wir bereits seit sechs Jahren mit den Sony Studios entwickeln.“ Alsdann will Moderator Billy Morrison wissen, welcher Darsteller Ozzy Osbourne spielen wird. „Wir haben unsere beschlossene Auswahl“, packt Jack aus. „Noch kann ich nichts verraten, aber es ist ein fabelhafter, phänomenaler Schauspieler. Zudem haben wir einen Regisseur festgemacht. Und gerade schreiben wir das Drehbuch neu.“

Daraufhin merkt Morrison an, dass Ozzy Osbourne seinen Spaß daran haben würde, dass ein Film über sein Leben gemacht wird. Jack pflichtet Billy anschließend bei: „Ja, das würde er. Doch zu all den Update, die ich ihm gab — ‚Wir haben diesen Kerl getroffen‘… oder ‚das geschieht jetzt gerade…‘ —, sagte er stets nur: ‚Ist mir schnurzegal. Sag mir einfach, wenn der Film rauskommt, damit ich ihn mir anschauen kann.'“

Schon im Oktober 2021 hatte das Branchenmagazin Variety berichtet, dass sich Sharon und Ozzy Osbourne mit Sony Pictures sowie Polygram Entertainment zusammengetan haben, eben um jenes Biopic zu entwickeln, das vor allem von der Liebesgeschichte zwischen dem Black Sabbath-Frontmann und seiner Frau und Managerin handeln soll. Das Drehbuch schreibt ein gewisser Lee Hall, der zuvor unter anderem an dem Elton John-Streifen ‘Rocketman’ mitgearbeitet hat.

Gewiss sprach die Familie auch in ihrem eigenen Podcast über den Kinofilm. In einer Folge vom April 2024 gab Ozzy Osbourne auf pessimistische wie tragisch-prophetische Weise zu Protokoll: „Bis sie den Film fertiggestellt haben, werde ich tot sein. Ich will aber am Leben sein, um ihn zu sehen. Es braucht ewig, Filme zu machen. Ewig!“ Seine Gattin Sharon äußerte hierbei auch einen Wunsch bezüglich der Darstellerin, die sie spielen soll: „Florence Pugh oder das kleine Mädchen aus ‘Game Of Thrones’.“ Vermutlich meint Sharon hiermit Maisie Williams, die lediglich 1,55 Meter groß ist — wobei Emilia Clarke nur zwei Zentimeter größer ist.

