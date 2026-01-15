Im Interview mit Professor Of Rock gab Kiss-Bassist Gene Simmons jüngst an, dass sein ehemaliger Kollege Peter Criss nichts mit der Entstehung der Hit-Ballade ‘Beth’ zu hatte. „Die Person, die ‘Beth’, ‘Baby Driver’ und ein, zwei weitere Lieder geschrieben hat, war ein Typ namens Stan Penridge. Er war mit Peter in einer Band namens Chelsea. Sie hatten ein Album veröffentlicht. Peter hat ‘Beth’ nicht geschrieben. Und er hat ‘Baby Driver’ nicht geschrieben. Das war Stan Penridge.“

Criss habe die Nummer lediglich gesungen, weil seine Stimme am besten passte. Als Schlagzeuger, der kein anderes Instrument beherrscht, sei er generell nicht dazu in der Lage, Lieder zu schreiben und zu komponieren. „Er spielt kein musikalisches Instrument. Das Schlagzeug ist per Definition kein musikalisches Instrument. Es ist ein perkussives Instrument“, meinte Simmons, und fügte hinzu: „Soweit ich weiß, spielt Peter keine anderen Instrumente.“

Viele gegen einen

Peter Criss kontert und erklärt gegenüber Billboard, dass Simmons’ Beschreibung des kreativen Prozesses von ‘Beth’ „nicht korrekt“ sei. „Gene wusste nicht, wie der Song ursprünglich entstanden ist, da er weder bei der ersten Konzeption Ende der Sechziger Jahre noch bei der Fertigstellung mit Bob Ezrin dabei war.“ Demnach seien die Aussagen des Bassisten „lächerlich und völlig unangebracht. Er spricht über Dinge, von denen er keine Ahnung hat.“ Criss zufolge stammt die ursprüngliche Demoversion (noch unter dem Titel ‘Beck’) von ihm und Stan Penridge.

Produzent Bob Ezrin habe die Nummer für Kiss lediglich überarbeitet und den Titel geändert. Nichts davon sei jedoch ohne Absprache mit Peter Criss passiert, der für den Song letztlich den People’s Choice Award erhielt. Das Problem an der Sache ist aber: Auch Paul Stanley gab in der Vergangenheit an, dass der Drummer die Nummer nicht geschrieben habe. Überhaupt: „Peter kann keine Songs schreiben, weil er kein Instrument spielt.“

Damit nicht genug. Criss’ vermeintlicher Schreibpartner Stan Penridge erklärte bereits vor über zwanzig Jahren: „‘Beck’ entstand fast wortwörtlich aus Mike Brands Reaktionen auf die ständigen Anrufe seiner Frau, die unsere Proben unterbrachen.“ Auch laut Penridge war Peter Criss „absolut nicht dafür verantwortlich. Ein weiteres billiges Copyright von mir aus dem Jahr 1970.“

—

