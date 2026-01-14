Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde hat nach dem Fortgang seines Chefs freie Kapazitäten, die er derzeit für seine eigene Band Black Label Society nutzt. So dürfen sich die Fans des bärtigen Riff-Schmieds und Saitenhexers sowohl auf ein neues Studioalbum als auch auf eine zugehörige Tournee freuen. Der frische Longplayer trägt den Titel ENGINES OF DEMOLITION und erscheint am 27. März 2026 über die Plattenfirma MNRK Heavy.

Auf dem Nachfolger des 2021er-Werks DOOM CREW INC. warten Black Label Society mit 15 Liedern auf, wozu auch die bereits veröffentlichten Songs ‘Broken And Blind’, ‘The Gallows’ und ‘Lord Humungus’ sowie die jüngste Auskopplung ‘Name In Blood’ (siehe Video unten) gehören. Des Weiteren hat Zakk Wylde seinem musikalischen Partner das Stück ‘Ozzy’s Song’ gewidmet — es stellt natürlich ein Tribut an den „Prinzen der Dunkelheit“ dar.

Tracklist — Black Label Society ENGINES OF DEMOLUTION:

Name In Blood Gatherer Of Souls The Hand Of Tomorrows Grave Better Days & Wiser Times Broken And Blind The Gallows Above & Below Back To Me Lord Humungus Pedal To The Floor Broken Pieces The Stranger Ozzy’s Song Name In Blood (Unblackened) Lord Humungus (Unblackened)

Gegründet hat Wylde seine Formation Black Label Society 1998 und dafür stets jene Zeiten genutzt, in denen er von Ozzy nicht gebraucht wurde. Zur Band zählen zudem Bassist John „JD“ DeServio, Schlagzeuger Jeff Fabb sowie Gitarrist Dario Lorina. Auf der anstehenden Europatournee werden die vier Musiker von unterschiedlichen Supportacts unterstützt. So fahren vom 28. Mai bis 30. Juni Venom Inc. mit. Vom 30. Juli bis 14. August sind Thrown Into Exile mit von der Partie. Am 1. August heizen Sacred Reich ein, während am 4. August Thundermother eröffnen und am 14. August Metal Church.

Black Label Society — UK / EU Tour 2026

28.05. UK-Glasgow, O2 Academy Glasgow

29.05. UK-London, O2 Forum

30.05. UK-Bournemouth, O2 Academy Bournemouth

09.06. München, Tonhalle

10.06. HU-Budapest, Barba Negra

16.06. FR-Paris, Le Trianon

22.06. FR-Strasbourg, La Laiterie

23.06. CH-Pratteln , Z7 Konzertfabrik

30.06. Saarbrücken, Garage

22.06. TR-Istanbul, Kucukciftlik Park

30.06. Berlin, Huxleys Neue Welt

01.08. Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

04.08. ES-Barcelona, Razzmatazz

11.08. Oberhausen, Turbinenhalle

14.08. Leipzig, Parkbuhne

