Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Black Label Society: Zakk Wylde kündigt Album & Tour an

Black Label Society
Black Label Society
Foto: Justin H. Reich. All rights reserved.
von
Zakk Wyldes Band Black Label Society greift dieses Jahr sowohl mit einem Album als auch einer Konzertreise an.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Ozzy Osbourne-Gitarrist Zakk Wylde hat nach dem Fortgang seines Chefs freie Kapazitäten, die er derzeit für seine eigene Band Black Label Society nutzt. So dürfen sich die Fans des bärtigen Riff-Schmieds und Saitenhexers sowohl auf ein neues Studioalbum als auch auf eine zugehörige Tournee freuen. Der frische Longplayer trägt den Titel ENGINES OF DEMOLITION und erscheint am 27. März 2026 über die Plattenfirma MNRK Heavy.

Auf dem Nachfolger des 2021er-Werks DOOM CREW INC. warten Black Label Society mit 15 Liedern auf, wozu auch die bereits veröffentlichten Songs ‘Broken And Blind’, ‘The Gallows’ und ‘Lord Humungus’ sowie die jüngste Auskopplung ‘Name In Blood’ (siehe Video unten) gehören. Des Weiteren hat Zakk Wylde seinem musikalischen Partner das Stück ‘Ozzy’s Song’ gewidmet — es stellt natürlich ein Tribut an den „Prinzen der Dunkelheit“ dar.

Tracklist — Black Label Society ENGINES OF DEMOLUTION:

  1. Name In Blood
  2. Gatherer Of Souls
  3. The Hand Of Tomorrows Grave
  4. Better Days & Wiser Times
  5. Broken And Blind
  6. The Gallows
  7. Above & Below
  8. Back To Me
  9. Lord Humungus
  10. Pedal To The Floor
  11. Broken Pieces
  12. The Stranger
  13. Ozzy’s Song
  14. Name In Blood (Unblackened)
  15. Lord Humungus (Unblackened)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Black Label Society_Engines Of Demolition

Gegründet hat Wylde seine Formation Black Label Society 1998 und dafür stets jene Zeiten genutzt, in denen er von Ozzy nicht gebraucht wurde. Zur Band zählen zudem Bassist John „JD“ DeServio, Schlagzeuger Jeff Fabb sowie Gitarrist Dario Lorina. Auf der anstehenden Europatournee werden die vier Musiker von unterschiedlichen Supportacts unterstützt. So fahren vom 28. Mai bis 30. Juni Venom Inc. mit. Vom 30. Juli bis 14. August sind Thrown Into Exile mit von der Partie. Am 1. August heizen Sacred Reich ein, während am 4. August Thundermother eröffnen und am 14. August Metal Church.

black label society_tour 2026

Logo - Hoodie
Logo - Hoodie Für € 52,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Black Label Society — UK / EU Tour 2026

  • 28.05. UK-Glasgow, O2 Academy Glasgow
  • 29.05. UK-London, O2 Forum
  • 30.05. UK-Bournemouth, O2 Academy Bournemouth
  • 09.06. München, Tonhalle
  • 10.06. HU-Budapest, Barba Negra
  • 16.06. FR-Paris, Le Trianon
  • 22.06. FR-Strasbourg, La Laiterie
  • 23.06. CH-Pratteln , Z7 Konzertfabrik
  • 30.06. Saarbrücken, Garage
  • 22.06. TR-Istanbul, Kucukciftlik Park
  • 30.06. Berlin, Huxleys Neue Welt
  • 01.08. Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden
  • 04.08. ES-Barcelona, Razzmatazz
  • 11.08. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 14.08. Leipzig, Parkbuhne


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

black label society Gitarrist Ozzy Osbourne Tour Tournee Zakk Wylde
METAL HAMMER präsentiert: Iotunn
Iotunn_BRANSHOLM_PHOTOGRAPHY
Iotunn kommen im April 2026 zusammen mit In Vain und Nephylim für einige Konzerte in die DACH-Region.
METAL HAMMER präsentiert: Iotunn + In Vain + Nephylim - Tour 2026 08.04. Aschaffenburg, Colos-Saal 10.04. Dortmund, Junkyard 16.04. CH-Aarau, Kiff 17.04. München, Backstage Club 20.04. A-Wien, Viper Room 23.04. Hamburg, Bambi Galore Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets. --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Weiterlesen
Zur Startseite