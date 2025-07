Die Nachricht um das plötzliche Ableben von Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne erschüttert momentan die Metal-Welt. Jetzt meldet sich Ozzys Gitarrist, Zakk Wylde inmitten Tausender bestürzter und dankbarer Reaktionen von Fans und Musikern ebenfalls mit großem Dank zu Wort. Dazu teilte er ein Video von sich und dem „Prince Of Darkness“ bei einem Soloauftritt.

Wylde schreibt in seinem Post: „Danke, dass du diese Welt mit deiner Güte und Größe gesegnet hast, Oz. Du hast Licht in das Leben so vieler Leute gebracht und diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Du hast mit dem Herzen eines Löwen gelebt und ich danke dem Herrn jeden Tag dafür, dass er mein Leben mit dir gesegnet hat. Ich liebe dich, Oz. Über die Ewigkeit hinaus.“

Letzter Abschied

Wylde war am 5. Juli auch bei dem „Back To The Beginning“-Konzert in Birmingham anwesend, bei demsich Ozzy Osbourne ein letztes Mal von seinen Fans und der Musikwelt verabschiedete. Ein Abschied, der, wie sich nun herausgestellt hat, für immer war. Wylde spielte mit Ozzy an dem Abend fünf Lieder, darunter auch die melancholische Ballade ‘Mama, I’m Coming Home’.

Der damals noch unbekannte Zakk Wylde stieg 1987 erstmals in Ozzys Solo-Band ein und ersetzte Jake E. Lee. Der Gitarrist ließ sich in seinem Schaffen von Randy Rhoads, Jimi Hendrix, Jimmy Page und Tony Iommi inspirieren, es ist also kein Wunder, dass die Zusammenarbeit zwischen Zakk und Ozzy lange und erfolgreich anhielt.

Wylde legte zwischendurch immer wieder den Fokus auf seine eigenen Bands (beispielsweise Black Label Society), und trotz häufigem Auf und Ab kehrte der Gitarrist immer wieder an Ozzys Seite zurück.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.