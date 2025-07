Nur wenige Wochen, nachdem Ozzy Osbourne seinen Bühnenabschied gab, heißt es nun für immer: „Goodbye Ozzy!“ Vor mehr als 50 Jahren begannen John Michael „Ozzy“ Osbourne, Terence Michael Joseph „Geezer“ Butler, Anthony Frank „Tony“ Iommi und William Thomas „Bill“ Ward, als Black Sabbath die Musikgeschichte entscheidend zu prägen. Songs wie ‘Paranoid’ oder ‘War Pigs’ sind Hymnen für mehrere Generationen von Fans. Diese nehmen nun Abschied von ihrem Idol: dem Prince Of Darkness, Godfather Of Metal, Ozzy Osbourne.

Seitdem verkündet wurde, dass Ozzy Osbourne am Morgen des 22. Juli im Kreise seiner Liebsten verstarb, überschlagen sich nicht nur die Berichterstattungen. Auch in den Sozialen Netzwerken häufen sich die Abschieds-Posts. Nebst Musikerkollegen, Freunden und Weggefährten sind es vor allem die Fans, die ihrer Trauer Ausdruck verleihen. Einige der berührendesten folgen nun.

Die meisten Fans geben an, mit Ozzys Musik aufgewachsen zu sein. Ein Post, der sich leider nicht teilen lässt, war besonders kreativ und muss daher einfach vollständig zitiert werden.

„Ozzy you were never a “ORDINARY MAN” and “TIME AFTER TIME” you thought you were “TAKING THE ROAD TO NO WHERE” but “TONIGHT”, as you “CLOSE YOUR EYES FOREVER”, we are all going through “CHANGES”. “MAMA OZZY IS COMING HOME” on the “CRAZY TRAIN”. You must of known you were “RUNNING OUT OF TIME” but was still and always be our “IRON MAN”. One day we will all be hearing you live again. “SEE YOU ON THE OTHER SIDE”!!! Because of you many of us are “DREAMERS”.

RIP!“