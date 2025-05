Gitarrist und Sänger Zakk Wylde hat derzeit einiges auf der Agenda. Noch bis Mitte September ist er beinahe nonstop mit Pantera unterwegs – sowohl als Headliner („The Heaviest Tour Of The Summer“) als auch unterstützend für Metallica auf deren groß angelegter „M72“-Welttournee. Zwischendurch muss er auch noch am 5. Juli in Birmingham dabei sein, wenn Black Sabbath und Ozzy Osbourne ihren Bühnenabschied geben. Da bleibt wenig Zeit für andere Projekte.

Und doch haben es Wylde und seine Kameraden von Black Label Society inmitten aller Verpflichtungen geschafft, in den letzten Monaten zwei Singles zu veröffentlichen: ‘The Gallows’ im September 2024, und ‘Lord Humungus’ diesen Februar. Im Interview mit Rebel Radio 92.5 FM hat sich Zakk Wylde nun über die nähere Zukunkft und die Möglichkeit eines neuen Studioalbums von Black Label Society geäußert. Immerhin liegt DOOM CREW INC. auch schon vier Jahre zurück.

Irgendwann

„Na ja, es ist schon komisch, denn heutzutage ist es einfach so…“, versucht Wylde zunächst die richtigen Worte zu finden. „Früher hätte man eine Platte gemacht… 1988 mit Ozzy – als ich mit dem Boss angefangen habe, hat man das Album gemacht, dann ein paar Videos gedreht, dann das Album veröffentlicht. Dann gab es eine große Tour und das ganze Drum und Dran. Heute könnten wir einfach weitere Singles und Videos veröffentlichen und dann irgendwann das Album rausbringen.“ Klingt, als gäbe es diesbezüglich keinerlei Druck.

„Wir haben jetzt schon zwei Singles fertig“, fährt er fort. „Und dann, zwischen all den Pantera-Feierlichkeiten, wenn ich wieder zu Hause bin, sind wir im Vatikan (Zakk Wyldes Heimstudio – Anm.d.Aut.) und nehmen neue Songs auf.“ Zunächst sei er Pantera verpflichtet. Wenn er sich wieder Black Label Society widmen und neue Lieder aufnehmen kann, soll es anschließend – „irgendwann 2026“ auf Tour gehen.

Im April sagte Zakk Wylde gegenüber American Musical Supply, dass er es sogar genieße „das Album auf diese Weise zu machen, anstatt wie üblich.“ Der grobe Plan sehe folgendermaßen aus: „Ich denke, wir werden einfach weiter Videos raushauen und Singles machen und solche Sachen, bis wir 2026 oder so bereit für eine Tour sind. Denn im Moment dreht sich alles um die Feier von Pantera. Also machen wir das. Dazwischen haben wir einen Riesenspaß mit dem Zakk Sabbath-Zeug. Und dann, irgendwann 2026, ist es Zeit für Black Label. Also werden wir da richtig Gas geben.“

