Matt Sorum hat lange gebraucht, um mit seiner Trennung von Guns N‘ Roses abzuschließen. Nun kann er jedoch auch mit Stolz auf seine sieben Jahre mit den legendären Rockern zurückblicken. Das erzählt er im Interview mit Eddie Trunk in dessen Show Trunk Nation With Eddie Trunk.

Lebenslanger Auftrieb

Er sagt: „Ich habe das schon mal vor zehn Jahren gesagt. Das ist wie wenn man den Film von jemand anderem anschaut. Ich war zwar da, aber es ist wie eine Traumsequenz… Diese Band hat mir für den Rest meiner Karriere Auftrieb gegeben. Ich war zwar nur bis 1996 dabei, aber dieser Name begleitet mich ein Leben lang. Er hat mir einen Bekanntheitsgrad verschafft, der es mir ermöglicht, weltweit alles Mögliche zu machen.

Außerdem verschafft es mir als Musiker Glaubwürdigkeit, weil es solch ein Rock’n’Roll-Name ist. Es ist ein starkes Gütesiegel, wenn man so will. Ich wurde mit ihnen in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen, und für diese Anerkennung bin ich dankbar“, erinnert sich der Schlagzeuger.

Teil des Regimes

Er erklärt: „Oft muss man an bestimmten Alben beteiligt gewesen sein, um aufgenommen zu werden. Ich war glücklicherweise auf diesen Alben (USE YOUR ILLUSION I und II (1991) und THE SPAGHETTI INCIDENT? (1994) – Anm.d.Red.), und das hat mir die Zustimmung verschafft, Teil dieses Regimes zu werden.“

Sorum erinnert sich an die Aufnahmezeremonie: „Natürlich war Steven Adler (ebenfalls ehemaliger Guns N’ Roses-Schlagzeuger – Anm.d.Red.) mit mir da, und er war sehr gnädig. Wir haben uns früher nicht gut verstanden, aber wir haben das als ältere Männer geklärt.

Ich schaue also mit Stolz zurück und bin glücklich, dass ich dabei war, als es noch auf dem höchsten Niveau war“, meint der Musiker. „Axl Rose ist wahrscheinlich der großartigste Frontmann in dieser Ära und schätzungsweise auch die Jahre danach. Ich war auf der Bühne mit dabei. Ich sehe manchmal Videos auf Instagram und denke mir dann immer, dass wir schon ziemlich gut waren. Es war einfach großartig.“

