Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Matt Sorum ist stolz auf seine Zeit mit Guns N‘ Roses

Ex-Guns N Roses-Schlagzeuger Matt Sorum bei einem Benefiz-Auftritt im Jahr 2017 in Los Angeles
Ex-Guns N Roses-Schlagzeuger Matt Sorum bei einem Benefiz-Auftritt im Jahr 2017 in Los Angeles
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Der ehemalige Guns N' Roses-Schlagzeuger Matt Sorum tat sich lange schwer mit seinem Ausstieg. Nun blickt er mit Stolz zurück.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Matt Sorum hat lange gebraucht, um mit seiner Trennung von Guns N‘ Roses abzuschließen. Nun kann er jedoch auch mit Stolz auf seine sieben Jahre mit den legendären Rockern zurückblicken. Das erzählt er im Interview mit Eddie Trunk in dessen Show Trunk Nation With Eddie Trunk.

Lebenslanger Auftrieb

Er sagt: „Ich habe das schon mal vor zehn Jahren gesagt. Das ist wie wenn man den Film von jemand anderem anschaut. Ich war zwar da, aber es ist wie eine Traumsequenz… Diese Band hat mir für den Rest meiner Karriere Auftrieb gegeben. Ich war zwar nur bis 1996 dabei, aber dieser Name begleitet mich ein Leben lang. Er hat mir einen Bekanntheitsgrad verschafft, der es mir ermöglicht, weltweit alles Mögliche zu machen.

Außerdem verschafft es mir als Musiker Glaubwürdigkeit, weil es solch ein Rock’n’Roll-Name ist. Es ist ein starkes Gütesiegel, wenn man so will. Ich wurde mit ihnen in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen, und für diese Anerkennung bin ich dankbar“, erinnert sich der Schlagzeuger.

Teil des Regimes

Er erklärt: „Oft muss man an bestimmten Alben beteiligt gewesen sein, um aufgenommen zu werden. Ich war glücklicherweise auf diesen Alben (USE YOUR ILLUSION I und II (1991) und THE SPAGHETTI INCIDENT? (1994) – Anm.d.Red.), und das hat mir die Zustimmung verschafft, Teil dieses Regimes zu werden.“

Sorum erinnert sich an die Aufnahmezeremonie: „Natürlich war Steven Adler (ebenfalls ehemaliger Guns N’ Roses-Schlagzeuger – Anm.d.Red.) mit mir da, und er war sehr gnädig. Wir haben uns früher nicht gut verstanden, aber wir haben das als ältere Männer geklärt.

Use Your Illusion Dye-Wash - T-Shirt
Use Your Illusion Dye-Wash - T-Shirt Für € 11,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Ich schaue also mit Stolz zurück und bin glücklich, dass ich dabei war, als es noch auf dem höchsten Niveau war“, meint der Musiker. „Axl Rose ist wahrscheinlich der großartigste Frontmann in dieser Ära und schätzungsweise auch die Jahre danach. Ich war auf der Bühne mit dabei. Ich sehe manchmal Videos auf Instagram und denke mir dann immer, dass wir schon ziemlich gut waren. Es war einfach großartig.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Guns N’ Roses Matt Sorum Rock And Roll Hall Of Fame Schlagzeuger Stolz Trunk Nation With Eddie Trunk Use Your Illusion
Metal Church: Ex-Drummer Howland kritisiert Line-up-Wechsel
Der frühere Metal Church-Trommler Stet Howland (r.) mit Heidi Morrissey bei der Eröffnung der 'Fear The Walking Dead Survival Attraction' am 29. August 2017 in Las Vegas
Mit Stet Howland findet ein weiterer ehemaliger Metal Church-Musiker keine schönen Worte zur Art der Neubesetzung.
Die Metal Church-Chefs Kurdt Vanderhoof und Rock Van Zandt haben kürzlich die restliche Besetzung der Band ausgetauscht. Darüber, wie das alles vonstattengegangen ist, hat sich zuletzt bereits der vorherige Sänger Marc Lopes echauffiert. Selbigem stärkt nun der frühere Schlagzeuger Stet Howland den Rücken, der die Vorgänge als "Griff ins Klo" bezeichnet. Mangelndes Feingefühl In den Sozialen Medien vermischt der Trommler in einem Post private Themen mit den Geschehnissen bei seiner einstigen Formation, für die er insgesamt acht Jahre die Felle verdrosch. Zu der Gruppe gibt er schließlich zu Protokoll: "Ich muss ein Statement bezüglich der Metal Church-Situation veröffentlichen. Es ist…
Weiterlesen
Zur Startseite