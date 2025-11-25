Guns N’ Roses waren erst dieses Jahr auf großer Tournee, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger werden um Frontmann Axl Rose, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, die Keyboarder Dizzy Reed und Melissa Reese sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus. Denn die Sleaze-Rocker gehen kommendes Jahr auf eine ausgedehnte Welttournee, die sie auch nach Deutschland führen wird.

Besserer Sound

So können sich die Gunners-Fans an der Spree nun wirklich darauf freuen, dass die Band zum Glück nicht im Olympiastadion aufspielt, welches eine ziemlich schwierige Akustik aufweist. Stattdessen werden Guns N’ Roses in Berlin am 23. und 25. Juni 2026 in der Uber Arena rocken — jetzt muss Axl Rose nur noch gut bei Stimme sein. Weitere Konzerte in Europa steigen in Polen, Irland, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Ansonsten reist das Septett im Rahmen der „World Tour 2026“ noch nach Mexiko, Brasilen, Kanada und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fanclub-Presale für Europa ist bereits gestartet.

Darüber hinaus gibt es auch musikalische Neuigkeiten der US-Amerikaner. Denn Guns N’ Roses bringen am 2. Dezember tatsächlich zwei neue Songs heraus: ‘Nothin’’ und ‘Atlas’ über die angestammte Plattenfirma Geffen. Die zwei Lieder stellen die erste neue Musik seit den 2023 veröffentlichten Tracks ‘The General’ und ‘Perhaps’ dar. Zuletzt kündigten die Gruppe die Neuauflage des Live-Albums LIVE ERA ’87-’93 als Boxset in limitierter Pressung mit remastertem Audio und aufgemotzem Artwork an.

Guns N’ Roses — World Tour 2026

28.03. MX-Monterrey, Tecate Pa’l Norte*

01.04. BR-Porto Alegre, Estádio Beira Rio

04.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock*

07.04. BR-São José do Rio Preto, Alberto Bertelli Lucatto

10.04. Rio de Janeiro, Engenhao

12.04. BR-Vitoria, Estádio Estadual Kleber José de Andrade

15.04. BR-Salvador, Arena Fonte Nova

18.04. BR-Fortaleza, Arena Castelão

21.04. BR-Sao Luiz, Estádio Governador João Castelo “Castelão”

25.04. BR-Belém do Para, Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”

05.05. US-Hollywood, FL , Hard Rock Hollywood

07.05. US-Daytona Beach, FL , Welcome To Rockville *

04.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice

06.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice

10.06. IR-Dublin, Ireland , 3Arena

12.-14.06. UK-Donington, Download *

18.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

20.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

23.06. Berlin, Uber Arena

25.06. Berlin, Uber Arena

28.06. BE-Antwerp, AFAS Dome

01.07. FR-Paris, Accor Arena

03.07. FR-Paris, Accor Arena

23.07. US-Raleigh, NC , Cater-Finley Stadium

26.07. US-Saratoga Springs, NY , Saratoga Performing Arts Center

29.07. US-Tinley Park, IL , Credit Union 1 Amphitheatre

01.08. US-Hershey, PA , Hersheypark Stadium

05.08. CA-Toronto, ON , Rogers Stadium

08.08. US-Shakopee, MN , Mystic Lake Amphitheater

12.08. US-East Rutherford, NJ , MetLife Stadium

16.08. US-St. Louis, MO , Busch Stadium

19.08. US-Kansas City, MO , Morton Amphitheater

22.08. US-Las Vegas, NV , Allegiant Stadium

26.08. CA-Edmonton, AB , Commonwealth Stadium

29.08. CA-Vancouver, BC , BC Place

02.09. US-San Diego, CA , Snapdragon Stadium

05.09. US-Pasadena, CA , Rose Bowl

09.09. US-Arlington, TX , Globe Life Field

12.09. US-Ridgedale, MO , Thunder Ridge Nature Arena

16.09. US-San Antonio, TX , Alamodome

19.09. US-Atlanta, GA , Truist Park

* Festival-Auftritte

—

