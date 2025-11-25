Guns N’ Roses waren erst dieses Jahr auf großer Tournee, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger werden um Frontmann Axl Rose, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, die Keyboarder Dizzy Reed und Melissa Reese sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus. Denn die Sleaze-Rocker gehen kommendes Jahr auf eine ausgedehnte Welttournee, die sie auch nach Deutschland führen wird.
Besserer Sound
So können sich die Gunners-Fans an der Spree nun wirklich darauf freuen, dass die Band zum Glück nicht im Olympiastadion aufspielt, welches eine ziemlich schwierige Akustik aufweist. Stattdessen werden Guns N’ Roses in Berlin am 23. und 25. Juni 2026 in der Uber Arena rocken — jetzt muss Axl Rose nur noch gut bei Stimme sein. Weitere Konzerte in Europa steigen in Polen, Irland, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Ansonsten reist das Septett im Rahmen der „World Tour 2026“ noch nach Mexiko, Brasilen, Kanada und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fanclub-Presale für Europa ist bereits gestartet.
Darüber hinaus gibt es auch musikalische Neuigkeiten der US-Amerikaner. Denn Guns N’ Roses bringen am 2. Dezember tatsächlich zwei neue Songs heraus: ‘Nothin’’ und ‘Atlas’ über die angestammte Plattenfirma Geffen. Die zwei Lieder stellen die erste neue Musik seit den 2023 veröffentlichten Tracks ‘The General’ und ‘Perhaps’ dar. Zuletzt kündigten die Gruppe die Neuauflage des Live-Albums LIVE ERA ’87-’93 als Boxset in limitierter Pressung mit remastertem Audio und aufgemotzem Artwork an.
Guns N’ Roses — World Tour 2026
- 28.03. MX-Monterrey, Tecate Pa’l Norte*
- 01.04. BR-Porto Alegre, Estádio Beira Rio
- 04.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock*
- 07.04. BR-São José do Rio Preto, Alberto Bertelli Lucatto
- 10.04. Rio de Janeiro, Engenhao
- 12.04. BR-Vitoria, Estádio Estadual Kleber José de Andrade
- 15.04. BR-Salvador, Arena Fonte Nova
- 18.04. BR-Fortaleza, Arena Castelão
- 21.04. BR-Sao Luiz, Estádio Governador João Castelo “Castelão”
- 25.04. BR-Belém do Para, Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”
- 05.05. US-Hollywood, FL , Hard Rock Hollywood
- 07.05. US-Daytona Beach, FL , Welcome To Rockville *
- 04.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
- 06.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
- 10.06. IR-Dublin, Ireland , 3Arena
- 12.-14.06. UK-Donington, Download *
- 18.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
- 20.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
- 23.06. Berlin, Uber Arena
- 25.06. Berlin, Uber Arena
- 28.06. BE-Antwerp, AFAS Dome
- 01.07. FR-Paris, Accor Arena
- 03.07. FR-Paris, Accor Arena
- 23.07. US-Raleigh, NC , Cater-Finley Stadium
- 26.07. US-Saratoga Springs, NY , Saratoga Performing Arts Center
- 29.07. US-Tinley Park, IL , Credit Union 1 Amphitheatre
- 01.08. US-Hershey, PA , Hersheypark Stadium
- 05.08. CA-Toronto, ON , Rogers Stadium
- 08.08. US-Shakopee, MN , Mystic Lake Amphitheater
- 12.08. US-East Rutherford, NJ , MetLife Stadium
- 16.08. US-St. Louis, MO , Busch Stadium
- 19.08. US-Kansas City, MO , Morton Amphitheater
- 22.08. US-Las Vegas, NV , Allegiant Stadium
- 26.08. CA-Edmonton, AB , Commonwealth Stadium
- 29.08. CA-Vancouver, BC , BC Place
- 02.09. US-San Diego, CA , Snapdragon Stadium
- 05.09. US-Pasadena, CA , Rose Bowl
- 09.09. US-Arlington, TX , Globe Life Field
- 12.09. US-Ridgedale, MO , Thunder Ridge Nature Arena
- 16.09. US-San Antonio, TX , Alamodome
- 19.09. US-Atlanta, GA , Truist Park
* Festival-Auftritte
—
