Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Guns N’ Roses kündigen Welttournee für 2026 an

Axl Rose und Slash mit Guns N’ Roses im australischen Brisbane (07.02.2017)
Axl Rose und Slash mit Guns N’ Roses im australischen Brisbane (07.02.2017)
Foto: WireImage, Marc Grimwade. All rights reserved.
von
2026 wird laut — denn Guns N’ Roses kommen erneut auf Konzertreise. Hierzulande drehen Axl Rose und Co. zwei Mal ihre Verstärker auf.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Guns N’ Roses waren erst dieses Jahr auf großer Tournee, doch 2026 soll es keineswegs ruhiger werden um Frontmann Axl Rose, Bassist Duff McKagan, Schlagzeuger Isaac Carpenter, die Keyboarder Dizzy Reed und Melissa Reese sowie die Gitarristen Slash und Richard Fortus. Denn die Sleaze-Rocker gehen kommendes Jahr auf eine ausgedehnte Welttournee, die sie auch nach Deutschland führen wird.

Besserer Sound

So können sich die Gunners-Fans an der Spree nun wirklich darauf freuen, dass die Band zum Glück nicht im Olympiastadion aufspielt, welches eine ziemlich schwierige Akustik aufweist. Stattdessen werden Guns N’ Roses in Berlin am 23. und 25. Juni 2026 in der Uber Arena rocken — jetzt muss Axl Rose nur noch gut bei Stimme sein. Weitere Konzerte in Europa steigen in Polen, Irland, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Ansonsten reist das Septett im Rahmen der „World Tour 2026“ noch nach Mexiko, Brasilen, Kanada und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Fanclub-Presale für Europa ist bereits gestartet.

Darüber hinaus gibt es auch musikalische Neuigkeiten der US-Amerikaner. Denn Guns N’ Roses bringen am 2. Dezember tatsächlich zwei neue Songs heraus: ‘Nothin’’ und ‘Atlas’ über die angestammte Plattenfirma Geffen. Die zwei Lieder stellen die erste neue Musik seit den 2023 veröffentlichten Tracks ‘The General’ und ‘Perhaps’ dar. Zuletzt kündigten die Gruppe die Neuauflage des Live-Albums LIVE ERA ’87-’93 als Boxset in limitierter Pressung mit remastertem Audio und aufgemotzem Artwork an.

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Marshall Acton III Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz
Marshall Acton III Bluetooth-Lautsprecher – Schwarz Für € 169,00 bei Amazon kaufen

Guns N’ Roses — World Tour 2026

  • 28.03. MX-Monterrey, Tecate Pa’l Norte*
  • 01.04. BR-Porto Alegre, Estádio Beira Rio
  • 04.04. BR-São Paulo, Monsters Of Rock*
  • 07.04. BR-São José do Rio Preto, Alberto Bertelli Lucatto
  • 10.04. Rio de Janeiro, Engenhao
  • 12.04. BR-Vitoria, Estádio Estadual Kleber José de Andrade
  • 15.04. BR-Salvador, Arena Fonte Nova
  • 18.04. BR-Fortaleza, Arena Castelão
  • 21.04. BR-Sao Luiz, Estádio Governador João Castelo “Castelão”
  • 25.04. BR-Belém do Para, Estadio Olimpico do Para “Mangueirão”
  • 05.05. US-Hollywood, FL , Hard Rock Hollywood
  • 07.05. US-Daytona Beach, FL , Welcome To Rockville *
  • 04.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
  • 06.06. PL-Gliwice, PreZero Arena Gliwice
  • 10.06. IR-Dublin, Ireland , 3Arena
  • 12.-14.06. UK-Donington, Download *
  • 18.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
  • 20.06. NL-Amsterdam, Ziggo Dome
  • 23.06. Berlin, Uber Arena
  • 25.06. Berlin, Uber Arena
  • 28.06. BE-Antwerp, AFAS Dome
  • 01.07. FR-Paris, Accor Arena
  • 03.07. FR-Paris, Accor Arena
  • 23.07. US-Raleigh, NC , Cater-Finley Stadium
  • 26.07. US-Saratoga Springs, NY , Saratoga Performing Arts Center
  • 29.07. US-Tinley Park, IL , Credit Union 1 Amphitheatre
  • 01.08. US-Hershey, PA , Hersheypark Stadium
  • 05.08. CA-Toronto, ON , Rogers Stadium
  • 08.08. US-Shakopee, MN , Mystic Lake Amphitheater
  • 12.08. US-East Rutherford, NJ , MetLife Stadium
  • 16.08. US-St. Louis, MO , Busch Stadium
  • 19.08. US-Kansas City, MO , Morton Amphitheater
  • 22.08. US-Las Vegas, NV , Allegiant Stadium
  • 26.08. CA-Edmonton, AB , Commonwealth Stadium
  • 29.08. CA-Vancouver, BC , BC Place
  • 02.09. US-San Diego, CA , Snapdragon Stadium
  • 05.09. US-Pasadena, CA , Rose Bowl
  • 09.09. US-Arlington, TX , Globe Life Field
  • 12.09. US-Ridgedale, MO , Thunder Ridge Nature Arena
  • 16.09. US-San Antonio, TX , Alamodome
  • 19.09. US-Atlanta, GA , Truist Park

* Festival-Auftritte


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Berlin Deutschland Guns N’ Roses Tour Tournee Welttournee
Slayer veröffentlichen originales "Hell On Tour"-Notizbuch
Slayer 1986 Los Angeles
Slayer haben auf ihrer Website zum 40. Jubiläum von HELL AWAITS (1985) eine Schatzgrube für Fans und Nerds veröffentlicht.
Slayer haben zum 40. Jubiläum des HELL AWAITS-Albums in ihrem Slaytanic Verses-Online-Museum eine neue Kollektion veröffentlicht. Darin gibt es das originale Tour-Notizbuch der "Hell On Tour" durchzustöbern. Die Tournee führte die Band 1985 mit 60 Konzerten durch sieben Länder. Aufstieg Das Notizbuch des ehemaligen Tourmanagers Doug Goodman dokumentiert im Detail die wichtigen Aspekte der Tournee. Darunter Reiserouten, logistische Entscheidungen und wie Slayer ihr zweites Album HELL AWAITS vom 15. März bis zum 19. April in die Welt hinaus trugen. Sänger und Bassist Tom Araya und Gitarrist Kerry King erinnern sich in zuvor unveröffentlichten Interviews an die wilden Geschichten, die sie…
Weiterlesen
Zur Startseite