Matt Sorum hat mit Guns N’ Roses Frieden geschlossen

Ex-Guns N Roses-Schlagzeuger Matt Sorum bei einem Deadland Ritual-Auftritt am 13. Oktober 2019 beim Aftershock Music Festival in Sacramento

auch interessant

Matt Sorum trommelte von 1990 bis 1997 bei Guns N’ Roses. Als 2016 Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan zu Axl Rose zurückkehrten, Sorum jedoch nicht, waren nicht alle zufrieden damit. Doch der Drummer habe sich recht schnell mit der Situation arrangiert, wie er bereits 2021 gegenüber dem Rolling Stone verlauten ließ: „Ich kann nicht sagen, dass ich komplett glücklich über die Umstände war, als es passiert ist. Doch zugleich habe ich ein echt gutes Gefühl über meine Zeit in der Band.“

Empfehlung der Redaktion Matt Sorum: Axl wollte mich nicht bei Guns N’ Roses-Reunion Hard Rock Ex-Guns N’ Roses-Trommler Matt Sorum hat in einem aktuellem Interview verraten, warum ihn Axl Rose neben Slash und Duff nicht auch rekrutiert hat. Im Gespräch mit All Day Vinyl wurde Matt Sorum nun gefragt, ob er seither mal eine Show seiner ehemaligen Weggefährten besucht habe. Er antwortet lachend: „Nein, ich habe keine Einladung bekommen, wie ‘Hey, komm und schau dir die Band an.’“ Er bekam wohl doch irgendwann eine Einladung, als Gast mit der Band zu spielen, lehnte jedoch ab. „Ich hielt es nicht für sinnvoll, zwei Lieder zu spielen und dann was zu tun? Ich meine, ich spiele Musik. Ich spiele mit Musikern.“

Legendär

„Was auch immer sie machen, ist cool. Aber ich lebe immer noch diesen Vagabundentraum eines Reisenden. Mir gefällt irgendwie, wo ich stehe, was die Wendungen angeht…“, erklärt Sorum, der sich in den vergangenen Jahren unterschiedlichen Projekten gewidmet hat. So ist er beispielsweise auch Teil der Solo-Band um ZZ Top-Legende Billy Gibbons. Hätte er die Guns N’ Roses-Reunion mitgemacht, wäre er zu all dem nicht in der Lage gewesen, und deshalb sagt er sich: „Ich bin genau dort, wo ich sein soll.“

Empfehlung der Redaktion Guns N’ Roses gehen 2025 auf Tour, Finale in Wacken Hard Rock Guns N’ Roses gehen nächstes Jahr nicht nur auf Tour, Gitarrist Slash und Co, spielen außerdem zum ersten Mal beim Wacken Open Air. Ein Gespräch habe ihn damals besonders geholfen: Mit Ringo Starr, wie Sorum erzählt. „Er erzählte mir eine Geschichte über sich, John und Paul. Und ich frage mich: ‘Sagt er tatsächlich …? Er spricht von John Lennon. Das ist verrückt.’ Das sagte mir genau dort: Das Universum ist auf meiner Seite. Ich telefoniere mit Ringo und rede darüber, dass ich nicht zur Party eingeladen wurde.“ Inzwischen kann Matt Sorum ehrlich behaupten, seinen Frieden mit der Situattion geschlossen zu haben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.