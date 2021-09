Matt Sorum: Axl wollte mit nicht bei Guns N’ Roses-Reunion

auch interessant

Bei der Reunion von Guns N’ Roses mit Slash und Duff McKagan blieb Schlagzeuger Matt Sorum bekanntlich außen vor. Dank einem Bericht des US-Rolling Stone wissen wir nun warum: Axl Rose wollte Matt Sorum nicht dabei haben. Oder anders ausgedrückt: Rose brauchte Sorum nicht, weil er bereits Frank Ferrer aus der CHINESE DEMOCRACY-Zeit hatte.

Abgemachte Sache

So schreibt Matt Sorum in seinem neuen Buch ‘Double Talkin‘ Jive: True Rock ‚N‘ Roll Stories’, dass er selbst zuerst über die Gerüchteküche von der Wiedervereinigung erfahren habe — und das, obwohl er zu jenen Zeitpunkt zusammen mit Slash und McKagan auf Südamerikatour war. Natürlich stellte Matt direkt Duff zur Rede, der jedoch meinte: „Axl will seinen Schlagzeuger nehmen.“ Sorum hakte nach: „Geh zu Axl und sag ihm, dass du mich an den Drums haben willst. Basta. Jetzt ist die Zeit.“ Doch da war es schon zu spät, denn Duff antwortete: „Oh, Mann, ich habe schon den Vertrag unterschrieben.“

Letzten Endes hat Sorum aber schnell seinen Frieden mit seiner Nichtnominierung gemacht. „Ich habe mich damit arrangiert, dass sie ihr eigenes Ding machen, und ich meins. Ich kann nicht sagen, dass ich komplett glücklich über die Umstände war, als es passiert ist. Doch zugleich habe ich ein echt gutes Gefühl über meine Zeit in der Band. […] Ich denke Axl ist ein loyaler Kerl. Er mag seine Band, die er eine lange Zeit hatte. Er hat die Sache nicht so gesehen. Wenn jemand in dieser Band loyal ist, dann ist das wahrscheinlich er. Er dachte sich: ‚Ich bringe meinen Jungen Frank mit. Wenn ich Slash kriege, ist das cool. Wenn ich Duff kriege, ist das auch cool. Und das reicht.‘ So ist es passiert, so ziehen sie es durch.“

USE YOUR ILLUSION VON GN’R JETZT BEI AMAZON ORDERN!