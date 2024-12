Guns N’ Roses gehen 2025 auf Tour, Finale in Wacken

Guns N’ Roses werden kommendes Jahr wieder live in Aktion treten. Die Sleaze-Rocker hatten kürzlich ein Teaser-Video hierzu gepostet, nun haben es Axl Rose und Co. offiziell gemacht. Die Musiker gehen 2025 in Europa sowie im Nahen Osten auf Tournee. Dabei spielt Septett unter anderem in Düsseldorf, München, Wien, Luxemburg und — zum krönenden Abschluss — tatsächlich auf dem Wacken Open Air.

Großer Name in Wacken

An ausgewählten Terminen sind Special Guests wie Public Enemy, Rival Sons und die Sex Pistols sowie Frank Carter mit dabei. Das zugehörige Tourmotto lautet: „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things“ (zu deutsch: Denn was man will und was man kriegt, sind zwei komplett verschiedene Dinge). Der Fanclub-Vorverkauf startet bereits am morgigen Dienstag, den 10. Dezember. Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 13. Dezember 2024 um 9:00 Uhr über die Website der „Gunners“.

Wacken-Veranstalter Holger Hübner kommentiert das Gastspiel in Schleswig-Holstein wie folgt: „Dass Guns N’ Roses in Wacken spielen, ist ein Traum. Vor fast 40 Jahren haben Thomas und ich die Band zum ersten Mal im Keller unseres Kumpels Gösy gehört, standen Anfang der Neunziger in Hannover und Bremen als Fans ganz vorne vor der Bühne, und nun können wir sie auf unserem eigenen Festival ankündigen. Mehr geht nicht.“ Sein „Partner In Crime“ Thomas Jensen ergänzt: „Wir sind stolz, mit Guns N’ Roses ein absolutes Highlight setzen zu können. Für uns eine Gelegenheit, die es nur einmal im Leben gibt. Einfach sensationell.“

Guns N’ Roses live 2025

23.05. SA-Riyadh, Kingdom Arena

27.05. AE-Abu Dhabi, Etihad Arena

30.05. GE-Shekvetili, Shekvetili Park

02.06. TR-Istanbul, Tüpraş Stadyumu

06.06. PT-Coimbra, Estádio Cidade de Coimbra

09.06. ES-Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

12.06. IT-Florenz, Firenze Rocks

15.06. HR-Hradec Kralove, Rock For People

18.06. Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

20.06. München, Olympiastadion

23.06. GB-Birmingham, Villa Park

26.06. GB-London, Wembley Stadion

29.06. DK-Aarhus, Eskelunden

02.07. NO-Trondheim, Granasen Ski Centre

04.07. SE-Stockholm, Strawberry Aerna

07.07. FI-Tampere, Ratina Stadion

10.07. LT-Kaunas, Darius and Girenas Stadion

12.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

15.07. HU-Budapest, Ferenc Puskas Stadion

18.07. RS-Belgrad, USCE Park

21.07. BG-Sofia, Vasil Levski Stadion

24.07. AT-Wien, Ernst Happel Stadion

28.07. LU-Luxemburg, Luxemburg Open Air

31.07. Wacken, Wacken Open Air

