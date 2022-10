Fast zwei Jahre nach seinem Tod hat der verstorbene Children Of Bodom-Frontmann Alexi Laiho endlich einen Grabstein bekommen.

Nachdem sich Children Of Bodom-Frontmann Alexi Laiho Ende 2020 von seinem Leben verabschieden sollte, stürzte die tragische Nachricht die (Melodic Death) Metal-Welt in tiefe Trauer. Trotz Bestattungszeremonie und Totenfeier existierte bislang allerdings kein Grabstein für ihn, der als Denkmal und zur Erinnerung an den Musiker ein symbolisches Moment schaffen sollte. Anfang August 2022 jedoch wurde der eineinhalb Meter breite mal knapp ebenso hohe Grabstein auf dem Malmi Friedhof in Helsinki enthüllt. Dort war Laihos Asche vergangenes Jahr beigesetzt worden. Ein Foto des Grabsteins, auf dem ein Zitat aus dem Bodom-Song ‘Kissing The Shadows’ ("So together in peace we shall be")…