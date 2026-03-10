Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Alice Cooper kündigt seine Autobiografie an

Alice Cooper, Hamburg, Stadtpark, 12.06.2024
Alice Cooper, Hamburg, Stadtpark, 12.06.2024
Foto: BIRGER TREIMER. All rights reserved.
von
Alice Cooper hat mit Sicherheit einige spannende Geschichten auf Lager. Wie gut, dass er dieses Jahr seine Autobiografie veröffentlicht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Seit über 60 Jahren steht Alice Cooper auf der Bühne und gilt als eine der größten Legenden der Musikwelt. Doch scheint der 78-Jährige nicht müde zu werden. Noch immer tourt er um die Welt – wenn nicht gerade mit seiner aktuellen Band, dann mit seinen Kumpels von den Hollywood Vampires. Immer wieder betont Cooper, dass Ruhestand für ihn ein Fremdwort sei, weshalb es auch nie wirklich ruhig um den Musiker wird.

Engel und Teufel

Schon lange brennen Fans auf die Biografie vom Altmeister des Schock-Rocks – immerhin hat er eine bewegte Vergangenheit, von der sicher längst nicht alle Details bekannt sind. Im kommenden Herbst soll es endlich soweit sein. Unter dem Titel ‘Devil On My Shoulder’ erscheint am 6. (USA) beziehungsweise 8. (UK) Oktober Alice Coopers Autobiografie. Bislang ist nicht bekannt, ob und wann Übersetzungen veröffentlicht werden, aber das sollte nur eine Frage der Zeit zu sein.

Welcome to my Nightmare - Jigsaw Puzzle
Welcome to my Nightmare - Jigsaw Puzzle
von Alice Cooper
Für € 11,99 im Metal Hammer Shop kaufen

„Es gibt zwei scheinbar unversöhnliche Alice Coopers – die mörderische, moralisch verkommene Bühnenfigur, die das moralische Gefüge der westlichen Welt bedrohte und den Mann, der sie verkörpert – einen nüchternen Pfarrerssohn, der seit 50 Jahren glücklich verheiratet ist“, heißt es in der Ankündigung.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

„Im Lauf der Zeit verstrickten sich die beiden auf schizophrene Weise. Und im Nebel aus bahnbrechendem Rock’n’Roll, Alkohol, Drogen, ikonischen Songs und wilden Konzerten, Guillotinen, geschlachteten Hühnern, legendären Freunden, Gerüchten, Schlangen, Ouija-Brettern, Surrealismus, Hausbränden und Autounfällen – hätten sie sich beinahe gegenseitig umgebracht.“

Cooper selbst kommentiert: „Ich wurde als Vincent Damon Furnier geboren. Verführt vom Ruf meiner Kunstfigur änderte ich meinen Namen offiziell in Alice Cooper und verlor dabei aus den Augen, wer ich wirklich war. Der sanftmütige, typisch amerikanische Junge, der ich einst war, wurde zu einem Monster und einer tödlichen Gefahr für sich selbst.“ Seine Lebensgeschichte erzählt Cooper daher aus zwei Perspektiven: dem Engel auf der einen Schulter und dem Teufel auf der anderen. Außerdem sei es „an der Zeit, die Wahrheit von den Gerüchten und Lügen zu trennen.“ Natürlich soll auch die ein oder andere witzige Anekdote enthalten sein.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

60 Jahre alice cooper Ankündigung Autobiografie Devil On My Shoulder Karriere Memoiren
Scorpions legen Debütalbum neu auf
Klaus Meine während des Scorpions-Konzerts auf der Bühne in der Heinz von Heiden Arena.
Die Scorpions bringen ihr Debütalbum LONESOME CROW in einer hochwertigen, limitierten Edition neu auf den Markt.
1965 gegründet, feiern die Scorpions ihr 60. Band-Jubiläum einfach auch dieses Jahr weiter. Aus diesem Anlass legen Rudolf Schenker, Matthias Jabs und Co. nun ihr 1972 veröffentlichtes Debütalbum neu auf — und zwar in einer besonderen Edition. LONESOME CROW gibt es jetzt neu von Grammy-Gewinner Hans-Martin Buff gemischt und neu gemastert in einer streng limitierten Auflage. Edles Teil Scorpions-Frontmann Klaus Meine preist die Scheibe hierfür eigens in den Sozialen Medien an: "Hallo, hier ist Klaus Meine. 60 Jahre Scorpions — man glaubt es kaum. Und hier ist unser Debütwerk LONESOME CROW. Ihr könnt es jetzt vorbestellen!" Interessenten surfen dafür einfach…
Weiterlesen
Zur Startseite