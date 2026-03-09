Die deutschen Thrasher Darkness trauern um ihren Bassisten Benjamin Biller. In einem Facebook-Post verkündeten sie am 6.3.2026 seinen Tod:

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geliebten Freund, geschätzten Bandkollegen und hingebungsvollen Familienvater.

Sein Lachen, seine Freundschaft und seine Musik haben unser Leben bereichert und werden für immer in unseren Herzen weiterklingen.

Ben hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist und Erinnerungen, die uns für immer begleiten werden.

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

In stiller Trauer

-Bitte respektiert unsere Trauer und seht von Nachfragen ab-

Benjamin Biller wurde lediglich 46 Jahre alt. Erst 2019 war Biller zu Darkness gestoßen. Er war erstmals auf der EP OVER AND OUT (2020) als Bassist zu hören; es folgten die Darkness-Alben BLOOD ON CANVAS (2024) und DEATH SQUAD CHRONICLES (2025).

Darkness sind seit 1984 aktiv. 1994 lösten sich die Essener auf und kehrten 2004 als Neue Erben zurück, bevor sie sich wieder zu Darkness umfirmierten. Benjamin Biller ist nicht das erste Band-Mitglied, welches sie in ihrer über 40-jährigen Karriere betrauern: 1998 verstarb ihr früherer Sänger Oliver „Olli“ Fernickel , 2004 sein Nachfolger Rolf „Ray“ Druschel (bis 1990 in der Band), zuletzt 2022 Uwe „Damager“ Christoffers, Gitarrist von 1984-1985.

