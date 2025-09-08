Die deutsche Thrash-Szene trauert derzeit um einen alten Weggefährten. Denn wie Sodom-Mastermind Thomas „Angelripper“ Such in den Sozialen Medien mitteilte, ist der ehemalige Trommler der Gelsenkirchener Guido Richter aka Atomic Steif vergangene Woche viel zu früh gestorben. Er wurde 57 Jahre alt. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor.

Toller Musiker & Mensch

„Liebe Sodomaniacs, wie ich heute informiert wurde, verstarb unser einstiger Drummer Atomic Steif Ende letzter Woche“, schrieb Angelripper am Samstag, den 6. September 2025. „Die Umstände seines Todes sind zurzeit unbekannt. Ruhe in Frienden, Kumpel…“ Atomic Steif saß von 1993 bis 1995 bei Sodom hinter der Schießbude und ist auf den Studioalben GET WHAT YOU DESERVE (1994) und MASQUERADE IN BLOOD (1995) sowie der ABER BITTE MIT SAHNE-EP (1993) zu hören. Darüber hinaus verdrosch der Musiker noch bei Living Death, Assassin, Violent Force und Holy Moses die Felle.

Holy Moses-Frontfrau Sabina Classen meldete sich ihrerseits mit einem emotionalen Post zu Wort: „Gestern habe ich die traurige Nachricht erhalten, dass mein ehemaliger Schlagzeuger und langjähriger Weggefährte Atomic Steif am Sonntag, den 31. August, im Alter von nur 57 Jahren diese Welt verlassen hat. Unsere Geschichte begann schon in den frühen Achtziger Jahren — in den Velberter- und Tipsy Apes-Metal-Fanclubs. Wir haben Nächte durchlebt, gefeiert, philosophiert, geträumt — und unzählige Konzerte gespielt, darunter auch auf dem legendären Wacken Open Air. Atomic Steif war von 1990 bis 1992 Teil von Holy Moses – und kehrte 2007 bis 2011 zurück an die Drums.

Doch mehr als nur ein großartiger Musiker war er ein Mensch, mit dem man lachen, tiefe Gespräche führen und das Leben in all seinen Facetten spüren konnte. Lieber Steif, wir sind gemeinsam durch gute und schwere Zeiten gegangen – als Musiker und als Menschen. Nun hat deine Seele ihre Reise in andere Dimensionen angetreten. Ich werde dich nie vergessen. Deine Energie, deine Präsenz und dein Herzschlag werden für immer in mir weiterleben. Du bleibst ein Teil meiner Geschichte – und für immer in meinem Herzen. In Liebe und Dankbarkeit, Deine Sabina“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.