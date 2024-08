Alex Skolnick (Testament): Deshalb sind Metallica so populär

Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

Vielen frühen Thrash Metal-Bands gilt Metallica als essenzieller Einfluss, so auch Testament. Für Gitarrist Alex Skolnick ist das Werk der Truppe nach wie vor hoch aktuell, weil sie das Kunststück vollbrachten, trotz diverser Stilwechsel niemals erzwungen kommerziell zu klingen.

Testament über die Entwicklung Metallicas

Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER 40 Jahre METAL HAMMER: Die Metallica-Titel 1984-2000 Thrash Metal Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute geht es wieder in die 80er und 90er, um eine ganz besondere Band zu würdigen: Metallica. „Metallica haben einen Weg gefunden, ihre Musik sehr populär zu machen. Aber sie haben sich wirklich von der Szene losgelöst, in der sie aufgewachsen sind“, so Skolnick im Interview mit ‘Riffhard’. „Und es ist brillant, was sie getan haben. Sie sind wirklich die Einzigen, die Mainstream-Popularität erreichen konnten. Sie wurden schließlich eine der größten Bands der Welt. Aber der Rest der Bands – die Bands, die von Metallica beeinflusst wurden – sprechen von den „Big Six“ oder was auch immer: Testament, Exodus, Overkill, Death Angel, vielleicht könnte man Forbidden hinzufügen und dann darüber diskutieren, wer sonst noch dazugehört. All diese Bands waren so unkonventionell. Sie bekamen keine Mainstream-Aufmerksamkeit, abgesehen von einer Stunde auf MTV am Samstagabend, in der einige ihrer Videos gespielt wurden.

Und dann gab es die Bands, die auf dem Ozzfest spielten, zum Beispiel Jungs, die ein paar Jahre jünger sind als ich, wie Lamb Of God, Slipknot und so weiter. Sie haben es geschafft, ein ziemlich großes Publikum zu erreichen, und tun es immer noch. Es ist komisch. Wenn wir im Vergleich zu solchen Gruppen die Songs spielen, die aus unserer Hochphase stammen, klingt diese aus irgendeinem Grund nicht veraltet. Dagegen könnte man eine beliebige Anzahl von Songs aus den späten Achtzigern spielen. Songs, die sehr populär waren und regelmäßig auf MTV oder im Radio liefen. Songs, die ein bisschen kommerzieller und eingängiger waren. […] Die fühlen sich viel veralteter an. Es ist sehr seltsam.“

