In einer Episode der südkalifornischen Radio-Show „Whiplash“ des KLOS-Radiosenders vom 23. November sprach Mammoth-Mastermind Wolfgang Van Halen unter anderem über sein neues Album und Tournee-Erfahrungen. Außerdem thematisierte er die Kontrolle über die eigene Musik als junger Künstler in einer Musik-Branche, in der viele Finger mit im Spiel sind.

Spaß an der Sache

„Es ist hart“, sagte er, als er nach einem Ratschlag gefragt wurde, den er jungen Musikern geben würde, um so viel Kontrolle wie möglich über ihre Karriere und die Musik behalten zu können. „Schlussendlich ist es am wichtigsten, dass man Spaß an der Musik und daran hat, zu spielen und an der Entstehung und dem Kreieren. Denn wenn die Liebe für diese Dinge alles andere überschreibt, schafft man es. Das ist es, was zählt. Alles andere ist beängstigend.

Ich glaube, einen Ratschlag, den ich geben kann, ist, dass man jeden einzelnen Vertrag, der einem unter die Nase gelegt wird, lesen sollte, bevor man ihn unterzeichnet“, fügte er hinzu. „Man sollte das ganze Ding lesen und jedes Wort darin verstehen, bevor man unterschreibt. Das ist eines der wichtigsten Dinge, mit Sicherheit.“

Eine positives Ambiente

Auf die Frage, ob er sich bezüglich der Bühnenproduktion oder dem Umgang untereinander von den Musikgrößen Metallica, Guns N’ Roses und Creed hat inspirieren lassen, deren Show er in der Vergangenheit eröffnete, gab er an: „Vielleicht nicht bei der Bühnenproduktion, aber einfach der Art, wie wir behandelt wurden. Wir wurden von all diesen ikonischen Künstlern so freundlich behandelt und ich glaube, es ist wichtig, dass man nett ist, egal, in welcher Position man ist.

Ich weiß, das ist eine sehr simple Sache, aber du würdest dich wundern, wie viele Menschen einfach nicht nett sind. Und wenn einen Metallica einfach so wundervoll behandeln und jedes Band-Mitglied in den Umkleideraum kommt, nur um einen zu begrüßen und zu umarmen, ist das sehr cool. Ich denke, einfach eine positive Atmosphäre zu schaffen, ist wichtig, weil ich glaube, manche Menschen realisieren das nicht.

Auf Tournee zu sein, ist hart“, fuhr er fort. „Man ist weit weg von seiner Familie, schläft in einem Bus. Es gibt vieles, worauf man sich vor jeder Show mental vorbereiten muss. Außerdem muss man physisch fit sein. Und wenn man ein positives Ambiente hat, kann das eine schöne Sache sein, von der man Teil ist.“

Das neueste Mammoth-Werk THE END erschien am 24. Oktober. Aktuell touren die Musiker rund um Wolfgang Van Halen durch Nordamerika. 2026 werden sie Guns N’ Roses auf deren Welttournee begleiten.

