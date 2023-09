Wolfgang van Halen hat mit seiner Angst zu kämpfen

Auch Musiker haben mitunter mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen. Aus diesem Grund sendet Audacy seine jährliche Sendung „I’m Listening“, um auf besagtes Thema aufmerksam zu machen. Darin kommen mehrere Prominente, medizinische Experten und Vertreter der American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) sowie Live-Anrufer zu Wort, darunter auch der ehemalige Van Halen-Bassist sowie aktuelle Mammoth WVH-Frontmann Wolfgang Van Halen.

Wolfgang van Halen spricht über seine Angst

„Ich werde ständig nervös. Ich bin nervös, obwohl ich häufig keinen Grund dazu habe", sagte Wolfang van Halen in Rahmen des Formats. „Ich habe wirklich große Ängste. Wenn es darum geht, Shows zu spielen, habe ich festgestellt, dass diese nachlassen, weil ich es bereits so häufig getan habe. Aber normalerweise sind immer die ersten paar Shows einer Tour das Schlimmste, anschließend normalisiert sich das Ganze. Doch wenn wir für Metallica eröffnen würden (das Gespräch fand vor den Konzerten der „No Repeat Weekend"-Tour statt – Anm.d.A.), werde ich ausflippen.

Das ist ein Problem für den Zukunfts-Wolfie, der muss sich damit herumschlagen und dafür Sorge tragen, dass alles richtig läuft. Ich will bloß nichts vermasseln. Ich möchte stolz auf das sein, was ich tue. Wenn ich die Sache in den Sand setze, wäre ich nicht stolz darauf. […] Ich denke, das Beste, was man tun kann, ist, einfach sein Bestes zu geben und an diesem Gefühl festzuhalten.“ „I’m Listening“ ist am Mittwoch, den 20. September auf Audacy.com und in der kostenlosen Audacy App zu hören.

