Am 26. sowie 28. Mai machen Metallica im Rahmen ihrer M72-Welttournee in Hamburg Halt. Wir haben alles Infos zu den Konzerten.

Am Wochenende geht es für die Thrash-Fans im Norden von Deutschland in Hamburg zur Sache. Denn Metallica laden ins Volksparkstadion -- und das gleich zwei Mal! Am Freutag, den 26. Mai sind Architects und die Mammoth WVH (die Band von Eddie Van Halens Sohn Wolfgang) als Support Acts am Start. Zwei Tage später am Sonntag, den 28. Mai eröffnen Epica (Five Finger Death Punch mussten krankheitsbedingt absagen) und Ice Nine Kills die Sause. Aktuell laufen in der Hansestadt bereits die Aufbauarbeiten für die beiden Metal-Feste. Zu einer Terminkollision mit dem HSV kommt es hierbei nicht, da der derzeitige Fußball-Zweitligist auswärts…