Wolfgang Van Halen kündigte jüngst MAMMOTH II an. Die erste Single-Auskopplung daraus, der beschwingte Rocker ‘Another Celebration At The End Of The World’, läuft derzeit im Radio, das Musikvideo ist eine 8:25 minütige Vorstellung der Mammoth WVH Live-Band. Mit dem neuen Clip macht der Künstler dort weiter, wo er mit dem Musikvideo zur Nummer 1-Single „Don’t Back Down“ aufgehört hat.

Es zeigt einen frustrierten Wolfgang, der die anderen Wolfgangs aus dem Video feuert und sie durch seine mittlerweile berühmt-berüchtigte Live-Band mit Frank Sidoris (Gitarre), Jon Jourdan (Gitarre), Ronnie Ficarro (Bass) und Garrett Whitlock (Schlagzeug) ersetzt. Das Video wurde von Gordy De St. Jeor gedreht. „Ich wollte, dass das neue Album Elemente von dem enthält, was die Leute auf dem Debüt gehört haben, mir aber auch die Möglichkeit geben, mich ein wenig darüber hinaus auszuprobieren. ‘Another Celebration At The End Of The World’ ist definitiv ein Song, der widerspiegelt, was die Leute vom neuen Album erwarten können.

Mehr Energie

Es ist ein energiegeladener Rocker mit einigen großartigen Gitarrenmomenten. Ich habe mich definitiv auch gesanglich ein wenig herausgefordert und kann es kaum erwarten, den Song live zu spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in Zukunft ein fester Bestandteil unseres Livesets sein wird“, erklärt Wolfgang Van Halen. Um die neue Platte seinem Publikum vorzustellen, plant Mammoth WVH eine weltweite Tournee rund um den Globus.

Die Liveband, bestehend aus Wolfgang Van Halen, Frank Sidoris, Jon Jourdan, Ronnie Ficarro und Garrett Whitlock, befindet sich aktuell noch als Support auf der zweiten Etappe der US-Tour von Alter Bridge und wird dann auf eine weitere große Tournee an der Seite von Metallica gehen. Darüber hinaus werden Mammoth WVH auf verschiedenen internationalen Festivals zu sehen und bis 2024 auch als Headliner unterwegs sein.

Mammoth WVH – Tour 2023

29.05. Berlin, Hole44

30.05. Frankfurt, Das Bett

01.06. Köln, Gebäude 9

