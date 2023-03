Wolfgang Van Halen bewegt es, Van Halen-Songs zu spielen

In einem Interview mit dem Radiosender 93X sprach Wolfgang Van Halen (Mammoth WVH) über seine Auftritte bei den Taylor Hawkins-Tribute-Konzerten im vergangenen Jahr. Im Rahmen der Shows trat dieser mit Dave Grohl (Bass), Josh Freese (Schlagzeug) und Justin Hawkins (Gesang) auf. Gemeinsam performten die Musiker die Van Halen-Hits ‘Hot For Teacher’, ‘Panama’ und ‘On Fire’.

Doppelte Ehrung

Empfehlung der Redaktion Eddie Van Halen: Diesen Spitznamen bekam er von seiner Band Hard Rock Im Kreise seiner Band wurde Eddie Van Halen gar nicht Eddie gerufen, sondern mit einem anderen Nickname, wie David Lee Roth verrät. „Ich werde es nie vergessen. Es ging so schnell vorüber, ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern“, sagte Wolfgang. „Es war pure Energie … Es war wirklich, wirklich verrückt . Es war eines der außergewöhnlichsten Dinge, die ich je machen durfte.“ Auf die Frage, ob es ihm schwer gefallen sei, unter diesen Umständen Van Halen-Songs zu spielen, antwortete der Musiker: „Schwierig war es nur in emotionaler Hinsicht. Ich glaube nicht, dass die Leute erkennen, wie selten ich Van Halen höre. Es ist eine harte Sache; es ist ein schwieriges Thema. Aber es fühlte sich in diesem Moment wie das Richtige an. Taylor wäre sicher begeistert gewesen. Ich habe ihn einmal getroffen, 2012 kam er zu einer Van Halen-Show. Er war einfach der coolste, freundlichste Typ. Er hat einen unfassbar großen Eindruck auf mich gemacht.“

Wolfgang Van Halen trat ihm Rahmen der Tribute, weil Dave Grohl in persönlich darum gebeten habe. Per SMS soll der Foo Fighters-Chef dem Eddie Van Halen-Sprössling sein Anliegen mitgeteilt haben. „Ich dachte zuerst nicht, dass es tatsächlich er war. Ich musste Chris Shiflett (Foo Fighters, Gitarrist – Anm. d. A.) fragen […]. Ich dachte: ‚Hey, will mich jemand verarschen oder ist das wirklich Dave?‘ Er sagte: ‚Ja, das ist Dave. Du solltest dich bei ihm melden.’“

Van Halen lösten sich 2020 auf, nachdem Gründungsmitglied und Gitarrist Eddie Van Halen einer Krebserkrankung erlag. Bereits 2015 gründete Wolfgang Van Halen sein Soloprojekt Mammoth WVH. Mit dem Band-betitelten MAMMOTH WVH (hier geht’s zur Review) erschien 2021 das Debütalbum der Band.

