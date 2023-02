Eddie Van Halen: Diesen Spitznamen bekam er von seiner Band

Foto: WireImage, L. Busacca. All rights reserved.

David Lee Roth mit Eddie Van Halen im Nassau Coliseum in Uniondale, New York (1984)

auch interessant

Die klassische Van Halen-Besetzung hatte einen speziellen Spitznamen für ihren Bandleader. Dies plauderte der einstige Sänger der Hard-Rocker in seinem Podcast aus (siehe Video unten). Zunächst erinnerte sich David Lee Roth, wie seine Großmutter einst ein Konzert der US-Gruppe besuchte. Und bei dieser Gelegenheit kam die Sprache schließlich auf den Nickname von Eddie Van Halen, der 2020 mit 65 Jahren an Krebs gestorben ist.

Knochenschüttler

„Ich erinnere mich daran, dass sie meine 95-jährige Oma mitgebracht hatten“, entsinnt sich der frühere Band-Kollege von Eddie Van Halen. „Wir hatten ihr ein paar brandneue Tennisschuhe von Nike gekauft. Die waren ihr offensichtlich mehrere Größen zu groß. Sie kam hinter die Bühne und sagte: ‚Oh, ich liebe dich, Schätzchen.‘ Sie war wie Tante Emmy aus ‘Der Zauberer von Oz’, kniff mich in die Wange und so weiter. Nach der Hälfte des Konzerte fragte ich, wo denn meine Großmutter geblieben sei. Man sagte mir, sie hätte danach verlangt zu gehen, weil sie dachte, die Lautstärke würde ihre Knochen auseinanderschütteln. Also war sie abgehauen.“

Darüber hinaus erzählte Roth, wie er seinen Sicherheitswachmann irgendwohin geschickt hatte. Dieser trug bereits den Spitznamen Ed. Sprich: Für Eddie Van Valen mussten sich die Musiker etwas anderes überlegen, damit man beide Personen unterscheiden konnte. „Wir nannten Eddie Van Halen nicht Eddie, wir nannten ihn Vard. Das kommt daher, weil seine Mutter ihn immer mit der niederländischen Ausdrucksform des Namens gerufen hat. Sie sagte es auf Niederländisch: Edvard, Edvard. Also riefen wir Vard. Und meinen Sicherheitswachmann nannten wir ‚Big Ed‘.“

1984 VON VAN HALEN BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.