In einem Interview mit ‘The Mistress Carrie Podcast’ erklärte Mark Tremonti (Alter Bridge, Creed), dass Eddie Van Halen der vielleicht berühmteste Gitarrist aller Zeiten sein könnte. Auch der kürzlich verstorbene Jeff Beck kommt in den lobenden Ausführungen des Musikers nicht zu kurz.

Empfehlung der Redaktion Jeff Beck stirbt im Alter von 78 Jahren Hard Rock , Jazz, Rock Jeff Beck galt als einer der begabtesten und vielseitigsten Gitarristen der Rock-Geschichte. Die Musiklegende starb gestern im Alter von 78 Jahren. „Ich erinnere mich genau an die Sekunde, in der ich die Nachricht [von Eddies Tod – Anm. d. A.] hörte“, grübelte Mark. „Ich denke, das ist einer dieser Momente. Es ist in etwa so, als wenn man sich daran erinnern würde, damals die Nachrichten eingeschaltet zu haben und zum ersten Mal vom 11. September gehört hat. Du weißt noch genau, wo du warst. Dasselbe passierte, als ich von Eddies Tod hörte.“ Aber auch den Star-Gitarristen Jeff Beck sieht Mark auf ähnlicher Stufe.

„Er steht auf dem Mount Rushmore aller Gitarrenlisten der besten Gitarristen aller Zeiten“, fügte Mark hinzu. „Er ist unersetzlich. Es gibt niemand anderen… Ich habe noch nie jemanden sagen hören: ‚Ja, dieser Kerl klingt wie Jeff Beck.‘ Niemand sagt das. […] Er war einer der emotionalsten Gitarristen aller Zeiten. Ich habe ihn live in Orlando im House Of Blues gesehen, und es war verrückt, wie emotional man wird, wenn man jemandem zuschaut, der so begnadet spielt.“

Vergangenes Jahr veröffentlichte Mark Tremonti mit der Band Alter Bridge das inzwischen siebte Studioalbum der Band PAWNS & KINGS.

