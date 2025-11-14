In einem Interview, das Wolfgang Van Halen mit dem brasilianischen Radiosender 89 Rádio Rock führte, sprach er über das neue Album seines Musikprojektes Mammoth, THE END. In diesem Kontext kam er auch darauf zu sprechen, was das Album für ihn in der Hinsicht auf seine Identität als Künstler bedeutet. Das vollständige Interview gibt es unten.

Selbstfindung

Wolfgang Van Halen sagte: „Das Album repräsentiert für mich, dass ich einen Zustand erreicht habe, in dem ich selbstbewusster bin und mich wohler fühle bezüglich meiner künstlerischen Identität. Ich fange jetzt erst an, mich endlich wohlzufühlen mit dem, was ich tue. Ja, ich glaube, es geht nur darum, selbstbewusst zu sein, nicht darauf zu hören, was andere Menschen für mich vorgesehen haben und nur das zu tun, was mich erfüllt. An diesem Punkt bin ich jetzt endlich. Ich bin sehr stolz auf dieses Album.“

Auf die Frage hin, welcher Teil des Entstehungsprozesses am schwierigsten ist, antwortete er: „Normalerweise sind die Vocals am schwierigsten. Bei den Instrumenten kann man immer wieder neue Versuche starten, aber bei den Vocals muss man sich auch sicher sein, dass man das auch wirklich kann. Außerdem ist der Schreibprozess anders. Wenn man Lyrik schreibt, muss man sich in einen mentalen Zustand versetzen, in dem man vielleicht nicht immer sein will, um etwas zu schreiben, das künstlerisch wertvoll ist. Aber ich genieße den gesamten Prozess. Bei jedem Album muss man einen neuen Gipfel erklimmen.“

Als seine musikalischen Einflüsse für das jüngste Mammoth-Projekt gab er Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Alice In Chains und Nine Inch Nails an.

Im Schatten des Vaters

In einem anderen Interview mit Billboard, sprach Wolfang Van Halen darüber, wie es ist, sich als Kind eines berühmten Musikers in der Musik-Branche selbst zu verwirklichen: „Ich bin stolz darauf, wie ich mich in dieser Branche zurechtgefunden habe. Ich spiele nicht einfach Van Halen-Songs und bereichere mich an dem Erbe meines Vaters. Ich will es allein versuchen. Ob ich damit Erfolg haben werde oder nicht, ist subjektiv. Aber ich kann zumindest stolz darauf sein, dass ich nicht hier sitze und sage: ‚Hey, nur hier kannst du einen Van Halen ‘Panama’ spielen hören.‘ Lieber würde ich an meiner eigenen Sache scheitern, als Erfolg mit dem Erbe meines Vaters haben.“

Dies ist auch der Grund für die Entfernung der Initialen WVH von seinem Band-Namen. „Die Chance ist höher, dass Menschen einen auf natürliche Art und Weise entdecken, wenn es nur Mammoth ist. Menschen haben wegen meiner Familie mir gegenüber gemischte Gefühle und eine Meinung zu mir, ohne sich meine Musik angehört zu haben. So habe ich jetzt die Chance, dass sich Menschen unvoreingenommen eine Meinung bilden können“, berichtete er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mammoth eröffneten bereits für Metallica, Foo Fighters und Creed. Trotzdem träumt Wolfgang Van Halen noch von einer Tour mit AC/DC. Aktuell spielen Mammoth Konzerte in Nordamerika. Mit dabei ist auch Myles Kennedy von Alter Bridge.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.