2021 veröffentlichte der Spross von Gitarrenlegende Eddie Van Halen mit MAMMOTH WVH sein Debütalbum. Zwei Jahre später folgte MAMMOTH II. Auch wenn er stets mit seinem 2020 verstorbenen Vater in Verbindung gebracht wird, hat sich Wolfgang Van Halen inzwischen längst als eigenständiger Musiker etabliert. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, weshalb der Anhang „WVH“ dieses Jahr abgelegt wurde. Fortan heißt die Band (die im Studio eigentlich nur aus dem Multiinstrumentalisten selbst besteht) schlicht Mammoth.

Mama-Superstar

Emanzipiert und selbstbewusst kündigt Wolfgang Van Halen nun also sein drittes Studioalbum an. Anders als erwartet geht die Aufzählung im Albumnamen jedoch nicht weiter. Der Titel des neuen Werks lautet THE END. Ob das etwas zu bedeuten hat, ist unklar und sei im Moment dahingestellt. Auf jeden Fall erscheint Mammoths neuestes Studiowerk am 24. Oktober via BMG und umfasst zehn Songs. Zwei davon gibt es schon vorab zu hören.

Die Titelnummer ‘The End’ wurde bereits Anfang Mai veröffentlicht. Im Musikvideo haben übrigens Myles Kennedy und Slash einen Gastauftritt. Zudem hat Hollywood-Star Danny Trejo eine tragende Rolle, und Wolfgang Van Halens Mutter, die Schauspielerin Valerie Bertinelli, ist wohl der wichtigste Gast darin. Mit ‘The Spell’ kommt jetzt die nächste Single-Auskopplung. Die gesamte Tracklist liest sich unterdessen wiefolgt:

One Of A Kind The End Same Old Song The Spell I Really Wanna Happy Better Off Something New Selfish All In Good Time

Die Vorbestellung für THE END ist erst seit Kurzem im Gange, und schon sind einige Editionen (vor allem die signierten) des Albums vergriffen. Derzeit sind Mammoth bis Ende August zusammen mit Creed auf US-Tournee. Im November und Dezember folgt die eigene Headlinertour mit Myles Kennedy als Special Guest – ebenfalls durch Nordamerika. Wann und ob Fans hierzulande in den Genuss kommen, das neue Material live zu hören, ist noch nicht bekannt. Da der junge Van Halen und seine Truppe bis zum Ende des Jahres ziemlich ausgebucht sind, könnte das frühestens Anfang 2026 passieren.

