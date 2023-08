Was für ein Wochenende! Das Rockharz Festival konnte auch 2023 vollends überzeugen. Hier gibt's Impressionen und das Fazit der Veranstalter.

Das Rockharz 2023 ist leider auch schon wieder vorbei. Impressionen vom Festival findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Außerdem erwartet euch ein großer Live-Bericht in der kommenden METAL HAMMER-Ausgabe! Statement der Veranstalter vom 09.07.2023 "Liebe ROCKHARZERINNEN, liebe ROCKHARZER! Das ROCKHARZ 2023 ist Geschichte. Immer noch durchgeschüttelt vom Wechselbad der Gefühle, von den vielen Höhepunkten aber auch den tiefen Einschnitten dieses Jubiläumsjahres verwandeln wir den Ballenstedter Rock’n’Roll-Acker wieder in einen Flugplatz. Während die Abreisewelle rollt sehen wir einem heißen Abbautag entgegen. Liebe Leute, wir möchten uns sehr sehr herzlich bei Euch bedanken! Gerade die Reaktionen bei der gestrigen Dankesrede, das Lichtermeer und…