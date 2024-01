Wolfgang Van Halen bekannte sich jüngst zu seiner Vorliebe für Meshuggah und erklärte, warum er die Band so sehr schätzt.

Normalerweise ist Wolfgang Van Halen mit seiner Band Mammoth WVH eher für sanftere Hard Rock-Klänge als harte und komplexe Rhythmen bekannt, wie sie Meshuggah spielen. Trotz der signifikanten Unterschiede kann der Multiinstrumentalist der Band allerdings viel abgewinnen, wie er erklärte. In einer aktuellen Folge von ‘What's In My Bag?’ griff er nach einer Platte der schwedischen Progressive Metal-Truppe und offenbarte, warum er deren Musik überraschend viel abgewinnen kann. Ungewöhnliche Liebe „Meshuggah gehören zu meinen Favoriten“, erklärte Wolfgang seine Wahl. „Es ist lustig – es kam eine Geschichte heraus, in der ich mit den Worten zitiert wurde, Meshuggah würden mich in…