Wolfgang Van Halen: Aus diesem Grund liebt er Meshuggah

Wolfgang Van Halen mit Mammoth WVH in der O2 Arena am 12. Dezember 2022 in London, England

Normalerweise ist Wolfgang Van Halen mit seiner Band Mammoth WVH eher für sanftere Hard Rock-Klänge als harte und komplexe Rhythmen bekannt, wie sie Meshuggah spielen. Trotz der signifikanten Unterschiede kann der Multiinstrumentalist der Band allerdings viel abgewinnen, wie er erklärte. In einer aktuellen Folge von ‘What’s In My Bag?’ griff er nach einer Platte der schwedischen Progressive Metal-Truppe und offenbarte, warum er deren Musik überraschend viel abgewinnen kann.

Ungewöhnliche Liebe

Empfehlung der Redaktion Wolfgang Van Halen ist gerne mit Metallica auf Tour Hard Rock Wolfgang Van Halen hat großen Spaß daran, mit Metallica gemeinsam Konzerte zu spielen. Das hat nicht nur musikalische Gründe. „Meshuggah gehören zu meinen Favoriten“, erklärte Wolfgang seine Wahl. „Es ist lustig – es kam eine Geschichte heraus, in der ich mit den Worten zitiert wurde, Meshuggah würden mich in den Schlaf bringen. Dieser Satz wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Eigentlich sagte ich, dass ich beim Hören von Meshuggah einschlafen kann. Das ist ein Kompliment, weil es mich entspannt. Es bringt mir Frieden, es bringt mir Zen. Als Schlagzeuger neige ich dazu, Musik eher rhythmisch aufzunehmen. Bei mir dreht sich alles um Rhythmus – und Meshuggah verkörpern Rhythmus. Es ist, als würden Dinosaurier kämpfen.“

Wolfgang Van Halen fügte hinzu, dass NOTHING (2002) sein Lieblingsalbum von Meshuggah sei. „Damit fingen sie wirklich an, mit ihrem Sound irgendwie groovig und sludgy zu werden“, sagte er. „Viele Leute mögen das Vorgängeralbum CHAOSPHERE (1998). Das ist ebenfalls ein fantastisches Album. Es ist eher thrashig. Aber stehe mehr auf die groovigen und Sludge-Aspekte, und die spiegeln sich eher in NOTHING wider.“

