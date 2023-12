Alice Cooper kündigt Tourdaten für Sommer 2024 in Europa an und kommt für sechs Shows nach Deutschland.

Alice Cooper wird 2024 wieder auf Tournee gehen. Nach einem erfolgreichen und arbeitsreichen Jahr 2023, in dem er mit 67 Konzerten kreuz und quer durch Nordamerika reiste sowie sein aktuelles Album ROAD veröffentlichte, bringt er seine neue Bühnen-Show nächsten Sommer nach Deutschland. Cooper, der in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wurde, ist in der Regel bis zu sechs Monate im Jahr unterwegs, um seine spektakuläre Bühnen-Show alten und neuen Fans zu präsentieren, wobei er die Bühnenauftritte ebenso genießt wie das Publikum. Als Erfinder des Schock-Rock überrascht Cooper mit seiner fulminanten Bühnen-Show seine Fans immer wieder aufs Neue…