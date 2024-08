Blind Guardian wollen 2025 an neuer Musik arbeiten

Seit THE GOD MACHINE (2022) sind Blind Guardian gefühlt nur noch am Touren. Neben eigenen Headlinershows sind die Krefelder auch auf zahlreichen Festivals zu Gast – wie zuletzt beim W:O:A oder dem Vagos Metal Fest in Portugal. Im Zuge des Letzteren wurde Frontmann Hansi Kürsch vom Magazin Caminhos Metálicos interviewt und unter anderem zu den anstehenden Plänen der Band befragt.

Einblick in die Blind Guardian-Agenda

Empfehlung der Redaktion Hansi Kürsch: Neues Blind Guardian-Album wird härter Power Metal Laut Blind Guardian-Frontmann Hansi Kürsch wird das nächste Album etwas anders als der Vorgänger. Statt auf ein Konzept setzen die Krefelder nun auf individuelle Songs. So gab Kürsch an, dass Blind Guardian derzeit an der Planung für 2025 sind, da für 2024 bereits alles feststehe. „Es gibt noch ein paar Festivals in Deutschland, nachdem wir in Portugal gespielt haben. Danach machen wir im Grunde genommen erst mal eine Pause. Und hoffentlich dauert es mindestens bis Mai 2025, bis wir anfangen, wieder live zu spielen. Dafür müssen wir uns natürlich eine andere Auswahl von Songs einfallen lassen als dieses Jahr. Wir sind immer auch darauf bedacht, dass wir das klassische Zeug spielen. Es besteht für uns zum Beispiel kein Grund, ‘The Bard’s Song’ nicht zu spielen“, erklärt der Sänger das Vorgehen.

Auch wurde er auf die Pläne bezüglich eines neuen Albums angesprochen. Da jedoch noch nichts in trockenen Tüchern scheint, hält sich Kürsch noch etwas vage: „Natürlich ist es für uns sehr wichtig, an einem neuen Album zu arbeiten. Ich bezweifle aber, dass wir 2025 alles fertigstellen können, wenn wir auch auf Tour gehen. Aber dies sind andere Zeiten und wir werden vielleicht nur ein paar Songs herausbringen, bevor wir überhaupt ein Album veröffentlichen. Aber irgendwann wird es neue Blind Guardian-Musik geben, und das ist nicht allzu weit entfernt.“

Alles auf Anfang

Empfehlung der Redaktion Hansi Kürsch rechnet mit Blind Guardian-Album vor 2027 Heavy Metal Blind Guardian-Frontmann Hansi Kürsch macht den Fans Hoffnung darauf, dass 2025 oder 2026 mit einem neuen Werk der Gruppe zu rechnen ist. Bereits vor zwei Monaten äußerte sich der Frontmann zum derzeitigen Stand der Dinge. Gegenüber Metal Master Kingdom gab er an, dass „die Songwritingsessions schon vor einer Weile angefangen“ haben. Jedoch habe man alle Ideen schon wieder über den Haufen geworfen, da zu viel dazwischengekommen sei. „Deswegen fangen wir momentan wieder bei Null an“, erläuterte Kürsch. „Wir sind aktuell eher im Liveband-Modus.“ Gleichsam fügt er hinzu, dass die neuen Lieder „heavy und aggressiv“ werden sollen.

Im Februar gab Hansi Kürsch an, dass Fans nicht wieder sieben Jahre auf eine neue Veröffentlichung warten müssen. Damals meinte er: „Es würde mich sehr überraschen, wenn es vor 2027 kein neues Blind Guardian-Album geben würde, was ja schon eine Errungenschaft ist. Ich hoffe, es wird spät im Jahr 2025 oder eben 2026.“

