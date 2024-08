Wacken Open Air 2024: Sonnig, friedlich und schön laut

Das 33. Wacken Open Air neigt sich dem Ende zu. Eindrucksvolle Auftritte von Korn, Amon Amarth, Scorpions, Architects, In Extremo, Suzi Quatro und Blind Guardian werden noch lange nachhallen. Insgesamt traten über 200 Künstler auf neun Bühnen auf. 85.000 Metalheads aus der ganzen Welt feierten bei fast durchgehend sonnigem Wetter die spektakulärste Metal-Party des Jahres. Ein neues Anreisekonzept ermöglichte erstmals, dass Fans bereits ab dem Sonntag vor offiziellem Beginn auf die Campingflächen kommen und somit fast eine volle Woche Wacken-Luft atmen konnten.

„Die Fans haben unser neues Access-Pass-System hervorragend angenommen“, freut sich Veranstalter Holger Hübner. „Nicht zuletzt deshalb gab es keine Staus bei der Anreise! Wir werden im kommenden Jahr daran anknüpfen.“

Veranstalter Thomas Jensen kommentiert: „Wir können es nicht oft genug betonen: Wir haben die besten Fans der Welt! Umso schöner, dass wir dieses Jahr mit ihnen ein sonnengeküsstes W:O:A mit unzähligen großartigen Konzerten erleben durften. Für uns also ein rundum gelungenes Fest der weltweiten Metal-Familie, das wir nächstes Jahr natürlich übertreffen wollen.“

Erste Bands für das Wacken Open Air 2025

Am letzten Festival-Abend kündigte eine bildgewaltige Multimedia-Show auf beiden Hauptbühnen die ersten Acts für das Wacken Open Air 2025 an, das vom 30. Juli bis 2. August 2025 stattfinden wird. Gespannt sein darf man dann, was Gojira auf die Bühne stellen werden, nachdem die französischen Metal-Innovatoren gerade mit ihrem überwältigendem Auftritt im Rahmen der Olympia-Eröffnung in Paris weltweit für Aufsehen sorgten. Zum allerersten Mal werden außerdem die US-Rocker Papa Roach den Holy Ground zum Beben bringen. 34 Acts stehen bereits für das 34. Wacken Open Air fest, darunter Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica, Saxon, Within Temptation, Dimmu Borgir, Michael Schenker, Dool, Ministry und Beyond The Black.

Der Vorverkauf startet am Sonntag, 4. August um 20:00 Uhr unter metaltix.com und wacken.com.

Fans können sich bereits jetzt auf wacken.com für eine eigene Mailingliste registrieren, um über alle Modalitäten des Vorverkaufs informiert zu werden. Der Ticket-Preis bleibt sowohl beim auf 10.000 Stück limitierten Faster Ticket, welches mit einem limtierten kostenlosen Faster Ticket-Bundle Shirt daherkommt, als auch beim normaler Harder Ticket stabil bei 333€!

Bisher bestätigte Bands

Machine Head, Saltatio Mortis, Papa Roach, Gojira, Apocalyptica, Saxon, Within Temptation, Dimmu Borgir, Ministry, Michael Schenker (My years with UFO), Peyton Parrish, Beyond The Black, Clawfinger, Grave Digger (45th Anniversary Show), August Burns Red, Obituary, Wind Rose, Brothers Of Metal, Tarja & Marko Hietala, Hanabie, Decapitated, Destruction, Celeste, Orange Goblin, Angel Witch, Dominum, Exhorder, Night Demon, Mimi Barks, Seven Spires, Clowns, Dool, Crownshift, Midnight.

