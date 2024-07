Wacken 2024: METAL HAMMER berichtet live vor Ort

Langzeitschlagzeuger Olaf Zissel verlässt die deutschen Thrasher Tankard auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger ist ein alter Bekannter.

Die letzten 30 Jahre gab Olaf Zissel bei Tankard den Takt vor, nun hat er auf eigenen Wunsch die hessischen Thrash Metal-Urgesteine verlassen. Seit der "Two-Faced Tour" (1994) saß er bei der Band hinterm Schlagzeug. Seine Nachfolge tritt ein bereits bekanntes Gesicht aus dem Tankard-Kosmos an. Gerd Lücking, langjähriger Front Of House Mischer und Tontechniker der Band, wird die Position dauerhaft übernehmen. Für ihn ist die musikalische Rolle in der Band kein Neuland, da er bereits häufiger als Ersatz für Olaf Zissel bei Tankard einsprang. In der Metal-Szene dürfte Gerd Lücking hauptsächlich durch seine Arbeit mit Holy Moses, Bonded, Veritas…