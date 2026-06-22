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Download Festival: Liebesakt im Riesenrad

Im Riesenrad beim Download Festival 2026 ging es zur Sache
Im Riesenrad beim Download Festival 2026 ging es zur Sache
Foto: Getty Images, Katja Ogrin. All rights reserved.
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Neben musikalischen Highlights gab es beim Download Festival wahrscheinlich auch Höhepunkte der anderen Art.
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Das diesjährige Download Festival, welches vom 10. bis 14. Juni 2026 im Donington Park über die Bühne ging, hatte neben hochkarätigen Liveacts wie Limp Bizkit, Guns N’ Roses, Linkin Park, Bad Omens, Electric Callboy, Trivium und Halestorm noch eine andere Attraktion zu bieten — ein Riesenrad. Beziehungsweise war am 13. Juni nicht das Riesenrad selbst der Brüller, sondern ein Pärchen, das es sich nicht nehmen ließ, während der Fahrt zur Sache zu kommen.

Exhibitionisten?

Ihr habt richtig gelesen: Die beiden Turteltäubchen vollzogen tatsächlich den Liebesakt — und zwar während Guns N’ Roses die Hauptbühne rockten. In den Sozialen Medien kursieren einige Videos von der Kuriosität, wodurch auch das Auge des Gesetzes auf das Schäferstündchen aufmerksam wurde. Die Beamten haben folglich eine Ermittlung eingeleitet und suchen das Paar, wie ein Sprecher der Leicestershire Police zu Protokoll gibt.

„Der Polizei ist ein Video in den Sozialen Medien bekannt, das zwei Personen zeigt, die sich am vergangenen Wochenende auf dem Download Festival in einem Riesenrad unangemessen verhalten haben“, heißt es in der Stellungnahme. „Der Vorfall wird derzeit untersucht. Die Beamten stehen mit den Festival-Veranstaltern in Kontakt. Die Ermittlungen laufen, und die Polizei bemüht sich, die beteiligten Personen zu identifizieren und zu befragen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese online unter www.leics.police.uk zu melden – unter Angabe des Aktenzeichens 26*346427.“

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Darüber hinaus hat das Boulevard-Portal The Daily Star einen Augenzeugen aufgetan: „Bei der ersten Umdrehung des Riesenrads dachten die Leute ursprünglich, er stünde einfach hinter ihr, hätte die Arme um sie gelegt und würde die Aussicht genießen. Doch als die Gondel tiefer sank, rief jemand: ‚Ich kann sehen, wie ihr Slip zur Seite geschoben wird!‘.

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Sie befanden sich buchstäblich in einer Glaskabine über den Köpfen aller anderen – und das ausgerechnet zu der Zeit, als am meisten los war, kurz vor dem Auftritt von Guns N’ Roses. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie dachten, das Glas sei getönt. Aber das war es überhaupt nicht. Es war absolut klar, man konnte alles sehen. Ich hoffe nur, die Kabine wurde gereinigt, nachdem sie ausgestiegen waren.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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