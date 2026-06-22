Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metallica: Kirk Hammett stürzt von der Bühne

Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien
Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien
Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.
von
Beim Auftritt von Metallica in Dublin stürzte Kirk Hammett von der Bühne. Passiert ist dem Gitarristen nichts; er nimmt es sogar mit Humor.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Metallica sind noch immer auf großer „M72 World Tour“. In diesem Zusammenhang machte die Band kürzlich für zwei Auftritte Halt in der irischen Hauptstadt Dublin. Am ersten Konzertabend erlebten alle Anwesenden einen kurzen Schreckensmoment, als Lead-Gitarrist Kirk Hammett samt seiner Gitarre von der Bühne fiel.

„Slip & Destroy“

Es passierte, während Metallica ihren Klassiker ‘Seek & Destroy’ von 1983 zum Besten gaben. Direkt zu Beginn der Nummer gab scheinbar ein Teil der Bühne unter Hammett nach, wodurch der 63-Jährige das Gleichgewicht verlor und bäuchlings im Publikum landete. Nach ein paar verpassten Riffs kehrte er mithilfe der Fans auf die Bühne zurück und setzte den Autritt fort, als wäre nichts passiert.

Metallica Monopoly by Monopoly TOY (English Manual)
Metallica Monopoly by Monopoly TOY (English Manual)
von Monopoly
Für bei Amazon kaufen

Im Anschluss bewies Hammett obendrein eine gute Portion Selbstironie. Auf Instagram teilte er ein Video des Vorfalls in seiner Story und versah es scherzhaft mit der Bildunterschrift „Slip & Destroy“. Inzwischen ist die Story zwar nicht mehr verfügbar, das Video jedoch schon. Anlässlich des US-amerikanischen Vatertags (am 21. Juni) teilte der Gitarrist erneut einen kurzen Ausschnitt und schrieb dazu: „Tja … Shit happens!“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Beim zweiten Konzert am 21. Juni scheint alles gut gegangen zu sein. Immerhin ist bislang nichts von weiteren Pannen bekannt. Der letzte Auftritt der aktuellen Tournee ist am 5. Juli in London. Anschließend nehmen sich James Hetfield und Co. wahrscheinlich eine kurze Auszeit. Am 1. Oktober startet die „Life Burns Faster“-Residenz in der Sphere in Las Vegas. Diese läuft bis Mitte März 2027.

Die gute Sache

Während der gesamten Tournee tun die „Four Horsemen“ ganz nebenbei auch Gutes. Zum einen findet an nahezu allen Stationen die Blutspendeaktion „Bleeding Me“ statt – allein in Deutschland sind im Zuge der Konzerte fast 10.000 Blutspenden zusammengekommen. Zum anderen arbeitet Metallicas All Within My Hands-Stiftung mit verschiedenen, lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um auf etwaige Missstände aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Auftritt Dublin Humor Kirk Hammett Live Metallica Seek And Destroy Sturz
Rock am Ring 2026: Fotos von Volbeat, Ice Nine Kills u.a.
Rock am Ring 2026_Tom Morello 1_ Robert Jaenecke
Fotos vom Rock am Ring-Samstag mit Electric Callboy, Volbeat, Ice Nine Kills u.a.
Fotos vom Samstag von Rock am Ring 2026 findet ihr oben in der Galerie. Mit dabei: Volbeat, Ice Nine Kills, Tom Morello (Rage Against The Machine), Electric Callboy, The Pretty Reckless, Landmvrks und Ecca Vandal. METAL HAMMER berichtet live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring. Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026! Lest auch, was beim Schwester-Festival Rock im Park abgeht. — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert…
Weiterlesen
Zur Startseite