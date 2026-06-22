Metallica sind noch immer auf großer „M72 World Tour“. In diesem Zusammenhang machte die Band kürzlich für zwei Auftritte Halt in der irischen Hauptstadt Dublin. Am ersten Konzertabend erlebten alle Anwesenden einen kurzen Schreckensmoment, als Lead-Gitarrist Kirk Hammett samt seiner Gitarre von der Bühne fiel.

„Slip & Destroy“

Es passierte, während Metallica ihren Klassiker ‘Seek & Destroy’ von 1983 zum Besten gaben. Direkt zu Beginn der Nummer gab scheinbar ein Teil der Bühne unter Hammett nach, wodurch der 63-Jährige das Gleichgewicht verlor und bäuchlings im Publikum landete. Nach ein paar verpassten Riffs kehrte er mithilfe der Fans auf die Bühne zurück und setzte den Autritt fort, als wäre nichts passiert.

Im Anschluss bewies Hammett obendrein eine gute Portion Selbstironie. Auf Instagram teilte er ein Video des Vorfalls in seiner Story und versah es scherzhaft mit der Bildunterschrift „Slip & Destroy“. Inzwischen ist die Story zwar nicht mehr verfügbar, das Video jedoch schon. Anlässlich des US-amerikanischen Vatertags (am 21. Juni) teilte der Gitarrist erneut einen kurzen Ausschnitt und schrieb dazu: „Tja … Shit happens!“

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Beim zweiten Konzert am 21. Juni scheint alles gut gegangen zu sein. Immerhin ist bislang nichts von weiteren Pannen bekannt. Der letzte Auftritt der aktuellen Tournee ist am 5. Juli in London. Anschließend nehmen sich James Hetfield und Co. wahrscheinlich eine kurze Auszeit. Am 1. Oktober startet die „Life Burns Faster“-Residenz in der Sphere in Las Vegas. Diese läuft bis Mitte März 2027.

Die gute Sache

Während der gesamten Tournee tun die „Four Horsemen“ ganz nebenbei auch Gutes. Zum einen findet an nahezu allen Stationen die Blutspendeaktion „Bleeding Me“ statt – allein in Deutschland sind im Zuge der Konzerte fast 10.000 Blutspenden zusammengekommen. Zum anderen arbeitet Metallicas All Within My Hands-Stiftung mit verschiedenen, lokalen Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um auf etwaige Missstände aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

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