Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Hellfest enthüllt Ozzy-Statue

Ozzy Osbourne 2007
Ozzy Osbourne 2007
Foto: Sony Music, Joseph Cultice. All rights reserved.
von
Den Eingang des Hellfest in Frankreich ziert nun ein sechs Meter großer Ozzy. Die Statue wurde am 18.6. enthüllt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Das Hellfest in Frankreich enthüllte am Donnerstag, den 18. Juni eine sechs Meter hohe Statue von Ozzy Osbourne. Sie wird über das gesamte Wochenende den Eingang des Festivals zieren. Gemacht wurde die Skulptur von dem Künstler Phillippe Pasqua. Das Festival findet vom 18. bis zum 21.6. statt.

Enthüllung ohne Sharon

In einem Instagram-Beitrag teilte die Witwe des verstorbenen Ozzy Osbourne ein Video der Statue. Dazu schrieb sie: „Es tut mir leid, dass ich nicht auf dem Hellfest bei der Enthüllung von Ozzys Statue sein konnte. Unglücklicherweise hatte ich Anfang dieser Woche einen unerwarteten Ausflug ins Krankenhaus. Ein großes Dankeschön an Oliver Garnier, Ben Barbaud und alle auf dem Hellfest. Ein besonderes Dankeschön an Phillippe Pasqua für die absolut umwerfende Statue!“

2022 gab es auf dem Hellfest eine ähnliche Statuenaktion: Damals wurde eine Statue des 2015 verstorbenen Mötörhead-Frontmanns, Sängers und Bassisten Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister enthüllt. Sie war der Nachfolger einer früheren Lemmy-Skulptur.

Vorliebe für Skulpturen

Bezüglich auffälliger Statuen lässt sich das Hellfest jedes Jahr etwas einfallen. So gab es 2024 eine riesige Skulptur der Lillith. Die Göttin der Dunkelheit beziehungsweise Göttin der Rebellion und Selbstbestimmung wurde mit Ziegenbockhörnern und Spinnenbeinen dargestellt und konnte auf einem Fahrgestell bewegt werden.

Das Hellfest ist eines der größten Metal-Festivals in Europa. Es findet seit 2006 jährlich in Clisson in Frankreich statt. Das diesjährige Line-up bietet Bands wie Bring Me The Horizon, Iron Maiden, Megadeth, Sabaton, Bad Omens, Sepultura, Opeth, Papa Roach, Architects und viele mehr.

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli. Sein legendäres Black Sabbath „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert fand am 5. Juli im Villa Park in Birmingham statt.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

black sabbath Frankreich Hellfest Hellfest 2026 Lemmy Kilmister Ozzy Osbourne Sharon Osbourne
Airbourne: Ohne Motörhead würde es die Band nicht geben
Airbourne @ Basinfirefest 2023, 24.6.2023
Ohne Motörhead und Frontmann Lemmy Kilmister gäbe es Airbourne nicht. Deshalb ehrt Joel O’Keeffe den Musiker mit einem Song.
Airbourne stehen unverkennbar in der Tradition von Motörhead. Mit der Vorab-Single ‘Alive After Death (Last Plane Out)’ ihres kommenden Band-betitelten Albums zollen sie ihrem Idol Tribut. Ode an Lemmy „Ohne ihn wären wir nicht hier. Und ohne all die Bands vor uns wären wir auch nicht hier“, erklärte Airbourne-Frontmann Joel O’Keeffe gegenüber gegenüber dem australischen Magazin ‘Heavy’. „Mit einer Band wie Guns N’ Roses zu spielen, ist wie ein Kreis, der sich schließt. Man muss sich einfach kneifen und denkt: 'Unsere kleine australische Band gäbe es ohne diese Jungs nicht.' Und sie sind offensichtlich noch quicklebendig. Aber diejenigen, die von…
Weiterlesen
Zur Startseite