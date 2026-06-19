Das Hellfest in Frankreich enthüllte am Donnerstag, den 18. Juni eine sechs Meter hohe Statue von Ozzy Osbourne. Sie wird über das gesamte Wochenende den Eingang des Festivals zieren. Gemacht wurde die Skulptur von dem Künstler Phillippe Pasqua. Das Festival findet vom 18. bis zum 21.6. statt.

Enthüllung ohne Sharon

In einem Instagram-Beitrag teilte die Witwe des verstorbenen Ozzy Osbourne ein Video der Statue. Dazu schrieb sie: „Es tut mir leid, dass ich nicht auf dem Hellfest bei der Enthüllung von Ozzys Statue sein konnte. Unglücklicherweise hatte ich Anfang dieser Woche einen unerwarteten Ausflug ins Krankenhaus. Ein großes Dankeschön an Oliver Garnier, Ben Barbaud und alle auf dem Hellfest. Ein besonderes Dankeschön an Phillippe Pasqua für die absolut umwerfende Statue!“

2022 gab es auf dem Hellfest eine ähnliche Statuenaktion: Damals wurde eine Statue des 2015 verstorbenen Mötörhead-Frontmanns, Sängers und Bassisten Ian Fraser „Lemmy“ Kilmister enthüllt. Sie war der Nachfolger einer früheren Lemmy-Skulptur.

Vorliebe für Skulpturen

Bezüglich auffälliger Statuen lässt sich das Hellfest jedes Jahr etwas einfallen. So gab es 2024 eine riesige Skulptur der Lillith. Die Göttin der Dunkelheit beziehungsweise Göttin der Rebellion und Selbstbestimmung wurde mit Ziegenbockhörnern und Spinnenbeinen dargestellt und konnte auf einem Fahrgestell bewegt werden.

Das Hellfest ist eines der größten Metal-Festivals in Europa. Es findet seit 2006 jährlich in Clisson in Frankreich statt. Das diesjährige Line-up bietet Bands wie Bring Me The Horizon, Iron Maiden, Megadeth, Sabaton, Bad Omens, Sepultura, Opeth, Papa Roach, Architects und viele mehr.

Ozzy Osbourne starb am 22. Juli. Sein legendäres Black Sabbath „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert fand am 5. Juli im Villa Park in Birmingham statt.

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