Dave Mustaine hat mal wieder eine Anekdote über seine Zeit bei Metallica ausgepackt. Genauer gesagt geht es um den unmittelbaren Beginn seiner Dienstzeit beim großen M. Und zwar berichtet der Megadeth-Frontmann und -Gitarrist davon, wie es überhaupt dazu kam, dass er in der Band landete. Demnach fand damals im Jahr 1981 nicht einmal ein richtiges Vorspielen statt, wie der 64-Jährige im Interview bei Premier Guitar offenbart.

Schon immer anders

„Als ich am Tag, an dem ich James Hetfield und Ron McGovney [Originalbassist von Metallica — Anm.d.A.] treggen sollte, nach Norwalk [Stadt zwischen Los Angeles und Anaheim — Anm.d.A.] fuhr, wusste ich nicht, was passieren würde“, erzählt Mustaine. „Niemand wusste das. Doch ich hatte meinen Stil — und den hatte ich um das Riff an sich herum aufgebaut. Ich bin da reingegangen — und ich hatte noch keine Marshall-Verstärker, weil ich gerade erst anfing, ein ernsthafter Musiker zu werden. Stattdessen hatte ich diese Risson-Amps.

Sie waren hellbraun, also war ich von dem Moment an, als ich beim Stack aufbaute, anders. Ich stöpselte meine Gitarre ein und fing an, mich aufzuwärmen. Und dann wärmte ich mich einfach immer weiter auf. Und schlussendlich fragte ich mich: ‚Wo zur Hölle sind diese Kerle?‘ Also stellte ich meine Gitarre ab, stellte den Verstärker auf Standby, ging raus und sagte: ‚Mann, wo bleibt mein Vorspielen?‘ Sie sagten nur: ‚Du hast den Job.‘ Also habe ich den Job bekommen, indem ich mich lediglich warmgespielt habe.“

Kein Cover

Des Weiteren ging Mustaine noch darauf ein, dass Megadeth auf ihrem finalen, Band-betitelten Studioalbum, welches am 23. Januar 2026 erscheint, den Metallica-Klassiker ‘Ride The Lightning’ neu interpretiert haben. Bekanntlich hat „Megadave“ an der Komposition des Stücks mitgewirkt. Jedenfalls hält er Megadeths Version nicht für ein Cover: „Weil ich das Lied auch geschrieben habe. Andere Leute werden es ein Cover nennen, aber wenn man mich fragt, denke ich nicht, dass es ein Cover ist. Als wir es den Leuten vorgespielt haben, die Fans von dieser Band und diesem Track sind, war die übereinstimmende Meinung, dass wir eine passende Hommage gemacht haben. Und ich finde, wir haben es mindestens genauso gut hingekriegt… Ein wenig schneller…“

Als Megadeth bekanntgegeben hatten, dass sie sich ‘Ride The Lightning’ vorgenommen haben, gab Mustaine, welcher noch bis 1983 in den Reihen von Metallica spielte, zu Protokoll: „Während ich bei meiner Karriere wieder zum Ausgangspunkt zurückkehre, gab es die Entscheidung, ‘Ride The Lightning’ zu nehmen — ein Song, den ich zusammen mit James, Lars und Cliff geschrieben habe. Damit erweise ich dem Ehre, was meine Karriere begonnen hat.“

Im Interview mit dem US-amerikanischen Rolling Stone sprach der 64-Jährige zudem noch mehr über den kreativen Entschluss: „Es ging mir nicht wirklich darum, dass ich meine Version machen wollte. Wir alle wollten, dass der Song auf eine bestimmte Art ausfällt. Aber es ging um viel mehr. Es ging um Respekt. […] Ich wollte etwas machen, um den Kreis meiner Karriere jetzt zu schließen, weil sie mit meiner früheren Band Panic und mehreren Liedern begann, die im Repertoire von Metallica landeten. Ich wollte etwas machen, was ich für einen guten Song halte.“

