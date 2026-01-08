Megadeth-Chef Dave Mustaine wird von vielen Musikerkollegen als schwierige Persönlichkeit beschrieben. Schlagzeuger Dirk Verbeuren widerspricht dieser Ansicht vehement. Für ihn ist Mustaines direkte Art vielmehr eine einfache Möglichkeit, sich mit ihm zu arrangieren – sofern man die richtigen Konsequenzen daraus zieht.

„Es ist wie mit allem — mit jedem, mit dem man zusammenarbeitet. Ich habe mit so vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und tue es immer noch . Muss man herausfinden, was für sie funktioniert, wie ihr Arbeitsablauf aussieht, wonach sie suchen und was sie erwarten. Und das ist am Anfang manchmal auch ein bisschen Ausprobieren“, erläutert Verbeuren im Podcast ‘Freddy And Friends’.

„Dave ist immer sehr direkt, er ist ein sehr direkter Mensch. Was auch immer man über ihn sagt, bei ihm bekommt man, was man sieht. Er sagt einem direkt ins Gesicht, wenn ihm etwas nicht gefällt oder wenn er etwas Bestimmtes sucht oder was auch immer. Es war also eigentlich ziemlich einfach, mit ihm herauszufinden, was er will. Er sagt dann so was wie: ‚Hey Leute, ich möchte, dass ihr alle etwas beisteuert. Ich möchte es auf eine bestimmte Weise machen. Bringt eure Sachen ein. Setzt die Riffs hier ein’, und dergleichen.

Dann macht man das also, und dann arbeiten wir es gemeinsam durch, und am Ende habe ich Songs auf dem Album. Es funktioniert also ganz natürlich. Und selbstverständlich spielt auch das gegenseitige Verständnis eine Rolle. Ich bin mit Megadeth aufgewachsen. Die Band war immer Teil meines Lebens, und deshalb verstehe ich sie. Das hilft. Wenn ich sie nicht verstehen würde, könnte ich in dieser Hinsicht vielleicht nicht viel beitragen.“

Am 23. Januar veröffentlichen Megadeth ihr 17. Studioalbum MEGADETH. Die Thrash Metal-Titanen wollen damit ihre Karriere nach mehr als 40 Jahren zu einem Ende führen. Mehr dazu ist in der kommenden METAL HAMMER-Februarausgabe mit umfangreicher Megadeth-Titelstory zu lesen.

