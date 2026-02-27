Trivium schneiden Ex-Drummer Alex Bent aus Live-Aufnahmen

Trivium sehen sich derzeit einem Shitstorm gegenüber, nachdem Live-Aufnahmen ihres Auftritts vom Bloodstock Open Air 2025 online gestellt wurden. Diese zeigen zwar die vollständige Festivalshow, doch zahlreichen Zuschauern fiel dabei ein entscheidender Aspekt negativ auf. Ex-Schlagzeuger Alex Bent, der zum Zeitpunkt des Konzerts noch Teil der Band war, ist offenbar weitgehend aus dem Video herausgeschnitten worden.

Schwierige Trennung?

Auf YouTube und in den Sozialen Netzwerken entzündete sich die Kritik hauptsächlich an dem Fehlen von Nahaufnahmen des ehemaligen Drummers. In vielen Szenen sei Bent nicht zu sehen, so die Vorwürfe. Nutzer sprechen in den Kommentaren von „Gerechtigkeit für Bent”, „großem Respektmangel” und einer fehlenden Würdigung seiner Leistung im Zuge eines so bedeutenden Festival-Auftritts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Debatte über die Editierung des Materials fällt in eine Phase, in der Trivium intern Veränderungen durchlaufen: Erst im Oktober 2025 hatte die Band nach neun Jahren der Zusammenarbeit die Trennung von Bent bekanntgegeben. In der Folge engagierten sie mit Alex Rüdinger einen neuen Drummer.

Bent selbst hatte in Interviews betont, dass er die Trennung als Neustart und nicht als Rückzug aus dem Musik-Business betrachte. Er wolle weiterhin aktiv sein, auf Tour gehen, im Studio und mit anderen Bands arbeiten. Bislang haben weder Trivium noch die Organisatoren vom Bloodstock Open Air offiziell Stellung zu den Vorwürfen genommen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.