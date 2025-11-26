Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Trivium: Matt Heafy entwickelt ein eigenes Videospiel

Trivium @ Summer Breeze 2023, 17.8.2023
Matt Heafy, Trivium @ Summer Breeze 2023, 17.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Matt Heafy hat momentan ein besonderes Projekt am Laufen: Zusammen mit einem kleinen Team entwickelt der Trivium-Frontmann ein Videospiel.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Dass Trivium-Sänger Matt Heafy ein vielschichtiger Künstler ist, sollte spätestens seit der Veröffentlichung des Bilderbuchs ‘Ibaraki And Friends’ (2022) klar sein. Auch sein Faible für Videospiele ist vielen bekannt. So war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch in dieser Richtung etwas passiert. Vor Kurzem war Heafy zu Gast bei Full Metal Jackie und erzählte dort von seinem neuesten Projekt.

Neues mit Tradition

In erster Linie drehte sich das Interview um die EP STRUCK DEAD, die am 31. Oktober erschienen ist und den Ausstieg von Schlagzeuger Alex Bent. Offenbar hat Matt Heafy jedoch auch sehr viel Gefallen am Komponieren von Soundtracks gefunden. Erst in jüngerer Vergangenheit wirkte er an der Musik zu ‘Deathgasm 2’ und der Comic-Reihe ‘True Believers’ mit. Nun enthüllte der Musiker, dass er sein Tätigkeitsfeld nun auf die Videospielwelt ausgeweitet hat.

Logitech G Astro A50 LIGHTSPEED kabellose Gaming-Headset + Basisstation (Gen 5), PRO-G GRAPHENE, 3-System-Umschaltung, USB-C für Xbox, PS5, PC/Mac oder Nintendo Switch, Bluetooth - Schwarz
Logitech G Astro A50 LIGHTSPEED kabellose Gaming-Headset + Basisstation (Gen 5), PRO-G GRAPHENE, 3-System-Umschaltung, USB-C für Xbox, PS5, PC/Mac oder Nintendo Switch, Bluetooth - Schwarz Für € 189,99 bei Amazon kaufen

„Mein guter Freund Kendall und ich entwickeln gerade unser eigenes Videospiel. Wir sind ein vierköpfiges Team: zwei Designer, Kendall als Creative Director und Storywriter, und ich als Komponist“, erzählt Heafy, und fügt hinzu: „Wir machen eine Art futuristischen Cyberpunk-Sidescroller im japanischen Stil, und es wird unglaublich. Es ist die Geschichte einer Kriegerin als Heldin. Die Musik ist fantastisch. Sie ist eine Mischung aus Metal, Industrial, Elektronik und traditioneller japanischer Musik.“

Matthew Kiichi Heafy ist der Spross einer Japanerin und eines Iren. Der Musiker ist in Japan geboren und daher sehr mit seinen Wurzeln verbunden. Er sagt über die Musik: „Ich spiele viele der traditionellen japanischen Instrumente, die man schon von mir kennt, und die Demos davon zu sehen, war wirklich unglaublich. Es macht riesigen Spaß, daran mitzuwirken.“ Das Spiel soll den Titel ‘Kunoichi’ tragen. Nachdem sich Matt Heafy in der Vergangenheit nach eigenen Angaben an vielen Sachen ausprobiert hat, konzentriert er sich aktuell voll und ganz auf Trivium und das Videospiel.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Cyberpunk Entwicklung Filmmusik Komponist Kunoichi Matt Heafy Soundtrack Trivium Videospiel
Rock-Soundtrack von ‘Battlefield 6’ mit Limp Bizkit und Co.
Limp Bizkit im Backstage-Bereich beim Lollapalooza 2021 in Chicago
Limp Bizkit rocken ‘Battlefield 6’ mit drei Songs, darunter ein neuer und ein brandneuer - ohne Fred Durst!
Mit ‘Battlefield 6’ ist seit dem 10. Oktober eines der Game-Highlights des Jahres 2025 draußen. Auch im Soundtrack ist reichlich Action geboten: Neben Pantera, The Prodigy, den Red Hot Chili Peppers und anderen sind Limp Bizkit mir gleich drei Tracks vertreten - darunter das offizielle Theme des Spiels. Die Playlist umfasst 14 Songs, die nicht nur in Zwischensequenzen, Singleplayer-Kampagnen und Menüs zu hören sind, sondern auch im Radio der unterschiedlichen Fahrzeuge (ob Kampfpanzer, Jeep oder Helikopter). Der Fokus des ‘Battlefield 6’-Soundtracks liegt auf Rock und Metal, Nu-Metal, Alternative und Hard Rock. Von Limp Bizkit gibt es neben dem Klassiker ‘Break…
Weiterlesen
Zur Startseite