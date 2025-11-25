Mitten in einer Nordamerika-Tournee verkündeten die Mitglieder der Technical Death Metal-Band Vitriol ihren Abschied. Die Musiker ließen ihren Sänger Kyle Rasmussen an einer Tankstelle zurück.

Ausgesetzt

Keith Merrow, der frisch als Gitarrist zu Vitriol dazugestoßen war, veröffentlichte ein Statement in seiner Instagram-Story. Darin schrieb er: „Er hat es herausgefordert und die Quittung bekommen. Wir mussten ihn an einer Tankstelle in Vermont zurücklassen. Ich, Andy [Vincenzetti, Schlagzeug], Brett [Leier, Bass] und Matt werden uns nicht weiter Kyles Dummheit und seine schwachen Ausbrüche unbegründeter Wut geben. Wir haben alles gegeben, was wir haben, und lassen euch nun mit nichts zurück. Mass Exodus. Das war der dunkelste Tag meiner Musikkarriere.“

Nun bat Rasmussen seine Fans auf Instagram darum, seine Seite der Geschichte anzuhören. In zwei zwanzigminütigen Videos spricht er unter Tränen über die Geschehnisse. „Die Dinge, über die ich mit dieser Band spreche und die Interaktionen, die ich mit Fans habe, die fühlen, was ich sage, geben mir alles“, begann er. „Nun kann ich ihnen das nicht mehr geben. Ich habe diese spirituelle Verbindung verloren, die alles für mich war, die ihr mir gegeben habt. Das ist der Grund warum ich das hier seit 17 Jahren tue. Ich bin gebrochen.“

Nicht das erste Mal

In seiner Instagram-Story postete er zudem ein Bild, auf dem er, seine Freundin und der gemeinsame Hund zu sehen sind. Dazu schrieb er: „Sie haben nicht nur mich zurückgelassen. Sie ließen auch Maggie und Ghost zurück.“ Anbei fügte er den Link zu der Spendenaktion ein und schrieb: „Bitte nehmt nicht daran teil, ohne beide Seiten der Geschichte gehört zu haben. Aber jeder, der Zeit hat, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, hat die Option, uns drei sicher nach Hause zu bringen.“

Aktuell läuft eine von Rasmussen gestartete GoFundMe-Kampagne, mit der der Sänger versucht, sich und seiner Freundin die Heimreise nach Portland zu finanzieren. Schon in der jüngst aufgelösten Besetzung war Rasmussen das einzige Gründungsmitglied der Band. Bereits 2024 warf Bassist und Gründungsmitglied Adam Roethlisberger inmitten einer Tournee das Handtuch.

