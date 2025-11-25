Toggle menu

Airbourne veröffentlichen ein Weihnachtslied

Airbourne @ Basinfirefest 2023, 24.6.2023
Airbourne @ Basinfirefest 2023, 24.6.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Airbourne haben eine Single veröffentlicht, die schon mal Festtagsstimmung verbreiten soll. Zudem gehen die Australier bald auf Europa-Tour.
Für viele Menschen gehören die ‘Stirb Langsam’-Filme irgendwie zu Weihnachten – offenbar auch für Airbourne. Das Video zur neuesten Single-Veröffentlichung ‘Christmas Bonus’ ist nämlich unverkennbar an die Bruce Willis-Klassiker angelehnt. Damit bringen die australischen Hard-Rocker schon jetzt festliche Stimmung in manch ein Haus.

Headbangen am Weihnachtsbaum

„Weihnachten ist die Zeit für Rock’n’Roll! Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind Weihnachtslieder überhaupt nicht mochte – ich fand sie nervig. Ich wollte nur AC/DC und Black Sabbath hören“, meint Frontmann Joel O’Keeffe. Dann hat der junge Joel doch den richtigen Festtags-Soundtrack für sich gefunden, als er eine neue AC/DC-Platte geschenkt bekam: THE RAZORS EDGE (1990).

Boneshaker
„Darauf ist dieser Song, ‘Mistress For Christmas’. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, aber das war es, was ich an Weihnachten in jenem Jahr spielte. Weihnachten ist eine der besten Zeiten des Jahres, um richtig abzurocken – lasst uns alle um den Weihnachtsbaum herum headbangen!“ 

Ob es die Nummer auch auf das neue Album schafft, bleibt abzuwarten. Jedenfalls soll in näherer Zukunft eines erscheinen. Im Sommer haben Airbourne mit ‘Gutsy’ den ersten neuen Song seit dem 2019er-Album BONESHAKER veröffentlicht. Live-Premiere feierte die Nummer beim diesjährigen Rock am Ring. Bei der anstehenden Europatournee wird es die Single ganz bestimmt ebenfalls zu hören geben, immerhin ist es die „Gutsy“-Tour.

Diese startet am 30. Januar 2026 in Nottingham und endet erst am 29. März in Brüssel. Dazwischen liegen auch noch einige Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allerdings sind einige Konzerte bereits ausverkauft, daher findet im Sommer ein Zusatzkonzert in Chemnitz statt. Weiterhin sind Airbourne bislang für das Reload Festival und das Wacken Open Air 2026 bestätigt.

Airbourne: „Gutsy“-Tour 2026

  • 03.02. München, TonHalle (ausverkauft)
  • 05.02. Klosterneuburg, Raiffeisenbank
  • 07.02. Berlin, Columbiahalle
  • 14.02. Hamburg, Georg-Elser-Halle (ausverkauft)
  • 20.02. Köln, Palladium
  • 08.03. Wiesbaden, Schlachthof (ausverkauft)
  • 09.03. Saarbrücken, Garage
  • 13.03. Zürich, Halle 662
  • 07.08. Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach (Festwiese)


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

