Metallica: James Hetfield liest Weihnachtsgeschichte

James Hetfield mit Metallica live im Münchener Olympiastadion am 24. Mai 2024
James Hetfield mit Metallica live im Münchener Olympiastadion am 24. Mai 2024
Foto: Getty Images, Mark Wieland. All rights reserved.
von
Weihnachten wird nun noch festlicher — dank Metallica. Denn James Hetfield trägt ein besinnliches Gedicht vor.
Metallica wissen, wie sie ihre Fans bei Laune halten. Außerdem sind sich die „Four Horsemen“ im Klaren darüber, wie sie am besten ihre Stärken ausspielen. Und rechtzeitig zum Fest der Liebe macht das Quartett beides — in famoser Manier! Denn James Hetfield packt seine geniale Reibeisenstimme aus und liest eine bekannte Weihnachtsgeschichte vor.

Erzählerisches Geschenk

Genau genommen handelt es sich bei ‘A Visit From St. Nicholas’ (deutscher Titel: ‘Als der Nikolaus kam’) um ein Weihnachtsgedicht. Verfasst hat es der US-amerikanische Autor Clement Clarke Moore im Jahr 1822. Und „Papa Het“ liest das Dichtwerk nun vor. Zunächst war die Chose am vergangenen Freitag, den 19. Dezember 2025 im Maximum Metallica-Kanal beim US-Radiosender SiriusXM zu hören.

Doch zum Glück haben die Thrash-Metaller nachgezogen und ein rund vier Minuten langes Video bei YouTube veröffentlicht, in dem sich James Hetfield stimmlich austobt. Metallica-Liebhaber kennen seine Erzählstimme schon vom Welt-Hit ‘Enter Sandman’. In der Bridge des Songs trägt nämlich der Musiker zusammen mit dem Sohn von Bob Rock (welcher das Black Album bekanntlich produziert hat) das im englischsprachigen Raum populäre Kindergebet ‘Now I Lay Me Down To Sleep’ vor.

Für ‘A Visit From St. Nicholas’ reizt der Metallica-Sänger nun sämtliche Facetten seines Organs aus — mal ruhig, mal aufbrausend rezitiert der 62-Jährige das Weihnachtsgedicht. Und immer, wenn seine Stimme kratzig wird und ihre PS aufs Tonband bringen darf, geht sie besonders unter die Haut. Es dürfte daher klar sein, was sich Metalheads am 24. Dezember vor der Bescherung anhören, um in besinnliche Stimmung zu kommen: Diese von Hetfield vorgetragene Weihnachtsgeschichte.

Kommendes Jahr hat die Formation aus der Bay Area übrigens wieder einiges vor, was Konzerte angeht. In deutschsprachigen Raum tritt die Gruppe 2026 vier Mal auf: Zwei Mal in Frankfurt, einmal in Zürich und einmal in Berlin.

Metallica — M72 World Tour 2026

  • 09.05. GR-Athen, Olympiastadion
  • 13.05. RO-Bukarest, Arena Nationala
  • 19.05. PL-Chorzów, Stadion Śląski
  • 22.05. Frankfurt, Deutsche Bank Park
  • 24.05. Frankfurt, Deutsche Bank Park
  • 27.05. CH-Zürich, Stadio Letzigrund
  • 30.05. Berlin, Olympiastadion
  • 03.06. IT-Bologna, Stadio Renato Dall’Ara
  • 11.06. HU-Budapest, Puskás Aréna
  • 13.06. HU-Budapest, Puskás Aréna
  • 19.06. IE-Dublin, Aviva Stadium
  • 21.06. IE-Dublin, Aviva Stadium
  • 25.06. UK-Glasgow, Hampden Park
  • 28.06. UK-Cardiff, Principality Stadium
  • 03.07. UK-London, London Stadium
  • 05.07. UK-London, London Stadium


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

