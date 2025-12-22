In einem aktuellen Interview mit Everblack Podcast vom 20. Dezember sprach Behemoth-Frontmann Nergal über die jüngste Platte, die Tournee in Australien und die anstehende Europatournee. Außerdem kam Nergal, der katholisch aufwuchs, jedoch für seine anti-religiöse und satanistische Ästhetik bekannt ist, nicht darum herum, Fragen zu der Weihnachtszeit beantworten zu müssen.

Zeit der Ruhe

Auf die Frage, ob Nergal Weihnachten feiert, antwortete er: „Auf jeden Fall. In erster Linie haben die Christen die Weihnachtsbräuche von den Heiden gestohlen, angepasst und ihren Stempel darauf gesetzt – das wird mich also nicht davon abhalten, es zu genießen, dass ich einfach chillen, nichts tun und mit der Familie entspannen kann. Es geht um Zeit mit der Familie und daran ist nichts falsch – es hat rein gar nichts mit Religion zu tun.“

„Es ist eine Zeit, in der jeder Pause macht und Ruhe und Frieden braucht. Und für mich hat das nichts mit katholischer Tradition zu tun. Die Katholiken haben Santa Claus und all diesen Bullshit dazugedichtet – für den Kommerz. Aber man macht zum Ende des Jahres hin einfach mal langsam, nimmt sich Zeit und ist nicht in Eile“, fuhr Nergal fort.

„Ich bin nicht depressiv oder so, aber diese Zeit des Jahres kann sehr fröhlich sein, obwohl es nicht sonnig oder alles voller Energie ist. Ich verstehe das jetzt. Ich bin hier in Polen aufgewachsen, also sind Jahreszeiten für mich nichts Neues. Wir haben vier Jahreszeiten – nicht mehr. Es waren mal vier Jahreszeiten, jetzt wegen des Klimawandels sind es zwei oder drei. Aber dieser Zyklus – ich mag diesen Zyklus. Es ist ein toller Teil des Jahres. Es ist entspannend und ich bin froh, nicht zu reisen.“, sagte Nergal.

Mama besuchen

„Ich lebe weit weg von meiner Mutter – mein Vater starb vor drei Jahren. Es ist also nur noch meine Mutter da. Sie lebt in einer anderen Stadt, eine Vier-Stunden-Fahrt von mir entfernt. Wir werden zwei oder drei Tage zusammen verbringen – mehr ist nicht auszuhalten“, erklärt Nergal. „Aber Blut ist dicker als Wasser, sagt man ja, und es ist wahr. Obwohl Familienmitglieder diejenigen sind, die einen am meisten auf die Nerven gehen können. Jeder hat seine eigenes Päckchen zu tragen. Und diese Zeit ist für Reflektion. Ich kann durch Sachen gehen oder ein Buch lesen. Und Stunde um Stunde vergeht und man tut nicht wirklich etwas. Aber aus irgendeinem Grund ist das sehr inspirierend und beruhigend. Also, ja, ich mag diese Zeit.“

Das jüngste Behemoth-Album THE SHIT OV GOD erschien im Mai 2025. Im Oktober 2026 wird die Band an der Seite von Dimmu Borgir Europa im Rahmen ihrer Co-Headlining-Tournee „In League With Satan“ bereisen. Dabei sind auch einige Stopps in Deutschland. Die genauen Tourneedaten findet ihr hier.

—

