Toggle menu

Metal Hammer

 Search

James Hetfield: Diese zwei Songs sind schwer zu spielen

Metallica James Hetfield
James Hetfield mit Metallica im Ford Field am 12. November 2023 in Detroit, Michigan
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
Für James Hetfield sind konkret zwei Lieder bei Konzerten nicht ganz leicht zu spielen, wie die Metallica-Ikone gesteht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

In steter Regelmäßigkeit plaudern die einzeln Mitglieder von Metallica im Band-eigenen Podcast aus dem Nähkästchen. Kürzlich offenbarte Frontmann und Gitarrist James Hetfield, dass es für ihn zwei Kompositionen gibt, die für ihn „ein wenig schwierig“ live zu spielen sind. Im Allgemeinen drehte es sich in der Folge um eine Nachbetrachtung auf die bislang erfolgten Konzerte der „M72 World Tour“.

Im Training bleiben

Dabei offenbarte „Papa Het“ sogar, dass inzwischen das Alter ein bestimmender Faktor ist, wenn es darum geht, auf der Bühne zu stehen und abzuliefern.  Allerdings kümmern sich die Thrash-Metaller gut um sich selbst, weswegen sie immer noch Jahre mit dem jeweils aktuellen Album im Gepäck unterwegs sein und „schnelle Heavy Metal-Musik“ spielen können. Hierbei verfolgen Metallica die Strategie, pro Jahr nur eine bestimmte Anzahl Shows zu absolvieren, damit sie genug Pausen haben und ihre Batterien wieder aufladen können.

Des Weiteren gestand Hetfield, dass er immer noch ein bisschen nervös ist, bevor der jeweilige Tour-Teil startet. Das hängt unter anderem mit Stücken von Metallica zusammen, an die man nicht zu locker herangehen darf. „Wir haben alle unsere eigenen bestimmten Lieder, die ein wenig schwierig sind. ‘Moth Into Flame’ und ‘Master Of Puppets’ sind die beiden für mich, die ich ein wenig schwierig finde. Ich bin mir sicher, Lars [Ulrich, Schlagzeuger — Anm.d.A.] hat seine eigene Liste. Aber wir ziehen es alles durch und helfen einander dabei aus.“

Kill 'Em All - Backpatch
Kill 'Em All - Backpatch
von Metallica
Für € 12,99 im Metal Hammer Shop kaufen

2024 sprach James schon einmal über zwei Songs — dabei ging es jedoch darum, welche Tracks Metallica gerne mal wieder live zu Gehör bringen würden. Laut dem 60-Jährigen kommen der Gruppe immer wieder folgende Stücke in den Sinn, welche beide vom 1988er-Opus …AND JUSTICE FOR ALL stammen. „Meistens ist es ‘The Frayed Ends Of Sanity’. Oder ‘Dyers Eve’. Das sind die zwei. Wir haben sie in der Vergangenheit mal gespielt. Und sie sind hier und da zur Sprache gekommen. Ich würde sagen, es ist mehr eine Art Talent-Check unter uns. Nach dem Motto: Kannst du diesen Song spielen?“ 2026 tritt das Quartett vier Mal in Deutschland — warten wir ab, ob sie die zwei Stücke dabei aufführen.

Megaphone Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Megaphone
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Metallica — M72 World Tour 2026

  • 09.05. GR-Athen, Olympiastadion
  • 13.05. RO-Bukarest, Arena Nationala
  • 19.05. PL-Chorzów, Stadion Śląski
  • 22.05. Frankfurt, Deutsche Band Park
  • 24.05. Frankfurt, Deutsche Band Park
  • 27.05. CH-Zürich, Stadio Letzigrund
  • 30.05. Berlin, Olympiastadion
  • 03.06. IT-Bologna, Stadio Renato Dall’Ara
  • 11.06. HU-Budapest, Puskás Aréna
  • 13.06. HU-Budapest, Puskás Aréna
  • 19.06. IE-Dublin, Aviva Stadium
  • 21.06. IE-Dublin, Aviva Stadium
  • 25.06. UK-Glasgow, Hampden Park
  • 28.06. UK-Cardiff, Principality Stadium
  • 03.07. UK-London, London Stadium
  • 05.07. UK-London, London Stadium


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

james hetfield Lieder Master Of Puppets Metallica Moth Into Flame Songs
Kirk Hammett-Gitarre für 76.800 US Dollar versteigert
Metallica-Gitarrist Kirk Hammett mit seiner Les Paul von Gibson im Jahr 2017 beim Outside Lands Music and Arts Festival in San Francisco
Die Gitarre, die Kirk Hammett während des finalen Black Sabbath-Konzerts spielte, ist für 76.800 US Dollar versteigert worden.
Vor Kurzem stand eine Gitarre aus dem Besitz von Metallicas Kirk Hammett im Rahmen einer Auktion zum Verkauf. METAL HAMMER berichtete. Nun wurde diese Gitarre versteigert. Für einen satten Preis, der die Schätzung des Verkaufswerts weit übersteigt: 76.800 US Dollar. Bei der Gitarre handelt es sich um eine Gibson SG Custom Serial #CEO-4, die Hammett während des finalen Black Sabbath-„Back To The Beginning“-Abschiedskonzerts für das Cover von Black Sabbaths ‘Hole In The Sky’ bespielte. Die Gitarre zeichnet sich durch einen 24,75 Inch langen Mahagonihals, ein 22-Bund-Ebenholz-Griffbrett mit Perlmutt-Inlays sowie Inlays am Kopf und einen Mahagony-Korpus in „Ghost Burst“ aus. Mit…
Weiterlesen
Zur Startseite