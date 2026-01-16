In steter Regelmäßigkeit plaudern die einzeln Mitglieder von Metallica im Band-eigenen Podcast aus dem Nähkästchen. Kürzlich offenbarte Frontmann und Gitarrist James Hetfield, dass es für ihn zwei Kompositionen gibt, die für ihn „ein wenig schwierig“ live zu spielen sind. Im Allgemeinen drehte es sich in der Folge um eine Nachbetrachtung auf die bislang erfolgten Konzerte der „M72 World Tour“.

Im Training bleiben

Dabei offenbarte „Papa Het“ sogar, dass inzwischen das Alter ein bestimmender Faktor ist, wenn es darum geht, auf der Bühne zu stehen und abzuliefern. Allerdings kümmern sich die Thrash-Metaller gut um sich selbst, weswegen sie immer noch Jahre mit dem jeweils aktuellen Album im Gepäck unterwegs sein und „schnelle Heavy Metal-Musik“ spielen können. Hierbei verfolgen Metallica die Strategie, pro Jahr nur eine bestimmte Anzahl Shows zu absolvieren, damit sie genug Pausen haben und ihre Batterien wieder aufladen können.

Des Weiteren gestand Hetfield, dass er immer noch ein bisschen nervös ist, bevor der jeweilige Tour-Teil startet. Das hängt unter anderem mit Stücken von Metallica zusammen, an die man nicht zu locker herangehen darf. „Wir haben alle unsere eigenen bestimmten Lieder, die ein wenig schwierig sind. ‘Moth Into Flame’ und ‘Master Of Puppets’ sind die beiden für mich, die ich ein wenig schwierig finde. Ich bin mir sicher, Lars [Ulrich, Schlagzeuger — Anm.d.A.] hat seine eigene Liste. Aber wir ziehen es alles durch und helfen einander dabei aus.“

2024 sprach James schon einmal über zwei Songs — dabei ging es jedoch darum, welche Tracks Metallica gerne mal wieder live zu Gehör bringen würden. Laut dem 60-Jährigen kommen der Gruppe immer wieder folgende Stücke in den Sinn, welche beide vom 1988er-Opus …AND JUSTICE FOR ALL stammen. „Meistens ist es ‘The Frayed Ends Of Sanity’. Oder ‘Dyers Eve’. Das sind die zwei. Wir haben sie in der Vergangenheit mal gespielt. Und sie sind hier und da zur Sprache gekommen. Ich würde sagen, es ist mehr eine Art Talent-Check unter uns. Nach dem Motto: Kannst du diesen Song spielen?“ 2026 tritt das Quartett vier Mal in Deutschland — warten wir ab, ob sie die zwei Stücke dabei aufführen.

Metallica — M72 World Tour 2026

09.05. GR-Athen, Olympiastadion

13.05. RO-Bukarest, Arena Nationala

19.05. PL-Chorzów, Stadion Śląski

22.05. Frankfurt, Deutsche Band Park

24.05. Frankfurt, Deutsche Band Park

27.05. CH-Zürich, Stadio Letzigrund

30.05. Berlin, Olympiastadion

03.06. IT-Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

11.06. HU-Budapest, Puskás Aréna

13.06. HU-Budapest, Puskás Aréna

19.06. IE-Dublin, Aviva Stadium

21.06. IE-Dublin, Aviva Stadium

25.06. UK-Glasgow, Hampden Park

28.06. UK-Cardiff, Principality Stadium

03.07. UK-London, London Stadium

05.07. UK-London, London Stadium

