Skid Row: Suche nach einem neuen Sänger dauert an

Skid Row live, Wacken Open Air 2014
Rachel Bolan, Skid Row @ Wacken Open Air 2014
Foto: Manuel Liebler. All rights reserved.
von
Seit dem Ausstieg von Erik Grönwall klafft eine Lücke am Mikrofon bei Skid Row. Der richtige Nachfolger ist noch immer nicht gefunden.
Im März 2024 gab der schwedische Sänger Erik Grönwall seinen Ausstieg bei Skid Row nach nur zwei Jahren bekannt. Laut eigener Aussage ist ihm diese Entscheidung äußerst schwergefallen. Aufgrund seiner Leukämieerkrankung war er den Anstrengungen des Tourneelebens nicht gewachsen, was auch Gitarrist Dave „Snake“ Sabo bestätigte. Seit mehr als einem Jahr sind Skid Row daher schon auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz am Mikrofon.

Die Sache mit den Sängern

Im Podcast Nashville On The Rocks wurde Bassist Rachel Bolan nun gefragt, wie es mit der Suche vorangeht. Zu der Art und Weise, wie er und der Rest der Band nach einem neuen Sänger suchen, erklärt er: „Bei Skid Row ist das irgendwie zu einer richtigen Sache geworden, denn wir hatten schon echt viele Sänger. Aber wir werden etwas ziemlich Großes tun, um den Richtigen zu finden.“ Dabei gilt es bestimmte Kriterien zu erfüllen: „Ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine starke Stimme hat. Man muss viel auf Tour sein können. Und man muss ein guter Typ sein. Ich denke, das ist das Wichtigste: Ein guter Typ zu sein.“

Skid Row - The Gang's All Here (CD Digipak)
Skid Row - The Gang's All Here (CD Digipak)

Kommendes Jahr haben Skid Row 40. Band-Jubiläum. Darauf bezogen, erörtert Bolan: „Andere Bands und Künstler können mir nur beipflichten. Wenn man es so lange macht, wird es wirklich notwendig, die Ruhe zu bewahren. Wenn man jemanden reinholt, der nur auf sich selbst aus ist und sich um nichts kümmert, was um ihn herum passiert, ist es hart.“ Auch sei es unerlässlich, dass er selbst, Sabo, Gitarrist Scotti Hill und Schlagzeuger Rob Hammersmith, „hundertprozentig mit an Bord“ sind.

Im Oktober soll die Suche wieder intensiviert werden, obschon es in den vergangenen Monaten bereits einige Vorsingen gab. „Aber dann sind da vier Leute, die sich jemanden ansehen. Der eine findet ihn vielleicht perfekt, der andere fast perfekt, der dritte denkt vielleicht: ,Ich habe es nicht gefühlt.‘“ Der Bassist erklärt jedoch auch, dass er und seine Band-Kollegen bei der Auswahl des nächsten Sängers „nichts überstürzen“ würden. „Wir haben den Luxus der Zeit auf unserer Seite.“ Derzeit seien keine Tourneen geplant. Daher sei es einerlei, „ob es zwei Jahre dauert, drei Jahre oder wie lange auch immer“, ehe ein neuer Sänger gefunden ist.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


