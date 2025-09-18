Toggle menu

Soen kündigen neues Album an und koppeln erste Single aus

Soen
Joel Ekelöf, Soen @ Summer Breeze 2023, 18.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Soen haben die Veröffentlichung ihres siebten Albums bekanntgegeben. Mit der ersten Single-Auskopplung gibt es bereits einen Vorgeschmack.
Vor fast genau zwei jahren erschien MEMORIAL und wurde, wie schon zuvor IMPERIAL (2021), von der METAL HAMMER-Redaktion direkt zum Album des Monats gekührt. Mit RELIANCE soll der Siegeszug von Soen weitergehen. Das siebte Studiowerk der Prog-Metaller ist für den 16. Januar 2026 angekündigt. Vorab gibt es mit ‘Primal’ die erste Single samt Lyric-Video. Schlagzeuger und Mitbegründer Martin Lopez sagt darüber: „‘Primal’ ist ein Song, der aus der Frustration über die Welt, in der wir leben, entstanden ist. Die Korruption, die Spaltung und der erstickende Griff, den die Technologie auf uns alle hat.“

Aus der Dunkelheit

Die Nummer komme „direkt zur Sache. Aufgebaut auf Riffs und roher Energie, öffnet sie sich aber auch zu einem Refrain, der hoffnungsvoll wirkt. Es ist eine Erinnerung daran, dass Licht immer noch die Dunkelheit durchbrechen kann.“ Sänger Joel Ekelöf fügt hinzu: „Für uns geht es um mehr als nur um Aggression. Es geht darum, Menschen zu ermutigen, ihr Feuer wiederzuentdecken; sich wieder mit ihrer Leidenschaft zu verbinden und gemeinsam diese Schritte aus der Dunkelheit zu wagen.“ Neben ‘Primal’ gibt es neun weitere Lieder auf der Platte, deren Tracklist sich gewohnt knapp an Worten liest.

  1. Primal
  2. Mercenary
  3. Discordia
  4. Axis
  5. Huntress
  6. Unbound
  7. Indifferent
  8. Drifter
  9. Draconian
  10. Vellichor
Memorial [Vinyl LP]
Gerade haben Soen den Festival-Sommer hinter sich gebracht, und schon geht es rasant weiter. Am 24. September startet in Köln das „Ultima Ratio Fest 2025“ – eine  gemeinsame Tour mit Dark Tranquillity, Equilibrium und Iotunn. METAL HAMMER präsentiert die 19 Stopps umfassende Tournee, wovon mehr als die Hälfte in der DACH-Region stattfinden.

Nicht dabei sein wird Bassist Oleksii „Zlatoyar“ Kobel, der Anfang des Jahres eine Auszeit verkündete. Für ihn kehrte Stefan Stenberg zurück, der bereits von 2013 bis 2020 bei Soen den Bass bediente. In der Bekanntmachung schrieb die Band damals: „Mit Stefan zurück im Team verspricht die bevorstehende Reise geradezu monumental zu werden. Macht euch bereit – das ist erst der Anfang.“ Da wurde den Fans nicht zu viel versprochen.

