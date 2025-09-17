Fast schon das ganze Jahr ist Blaze Bayley auf den Bühnen Europas unterwegs, um das 25. Jubiläum seines Solodebüts SILICON MESSIAH (2000) zu zelebrieren. Im Frühjahr 2023 hätte der einstige Iron Maiden–Sänger das wohl kaum für möglich gehalten. Nachdem er zu Hause einen Herzinfarkt erlitten hatte, erhielt Bayley einen vierfachen Bypass. Die Zeit der Genesung war und ist jedoch alles andere als einfach, wie der Sänger im Interview mit Metal Global erzählt.

Rückschläge und Pasteten

Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet Blaze Bayley: „Ich hatte einen vierfachen Bypass und habe mich gut erholt.“ Es hätte jedoch einen Rückschlag gegeben, wie er weiter ausführt: „Als ich fit genug war und wieder Sport treiben konnte, hatte ich eine Knieverletzung. Das hat mich um etwa fünf Monate zurückgeworfen. Abgesehen davon bin ich wieder stark und habe mich gut erholt.“ Der Grund für den Herzinfarkt sei eine Herzerkrankung, die sich langsam angeschlichen habe. „Die linke Seite war kleiner und funktionierte nicht optimal. Die rechte Seite hat die ganze Last getragen. Sie sagten, mit der neuen Leitung könnte ich einen Vorteil spüren. Und das tue ich – im Vergleich zu vorher habe ich viel mehr Energie.“

Das Schlimmste sei für Bayley jedoch die Diät. „Ich habe es geschafft, 13 Kilo ohne Sport abzunehmen. Ich habe mich nur vernünftig ernährt, wie ich es schon früher hätte tun sollen. Schlechte Gewohnheiten schleichen sich immer wieder ein, also muss ich es damit noch mal versuchen.“ Auch verzichte er seit geraumer Zeit auf Alkohol, was mit den Jahren immer leichter geworden sei. „Es ist viel schwieriger, auf Schokolade, Zucker, Kekse, Donuts, Wurstbrötchen und Pasteten zu verzichten als auf Alkohol.“ Er sei „kein schwerer Alkoholiker“ gewesen, habe den Drinks aber zum Wohle seiner „psychischen Gesundheit“ abgeschworen.

Nach dem Gewichtsverlust habe er sich deutlich besser gefühlt, sich jedoch immer mal wieder etwas gegönnt. Das ging so weit, bis er dachte: „Mein Gott. Ich sehe aus, als würde ich wieder einen Herzinfarkt bekommen.“ Bayley zufolge sind „die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie absolut mitschuldig daran, dass wir dick werden und Herzkrankheiten oder Schlaganfälle bekommen.“ Trotz allem scheint Blaze Bayley in guter Verfassung, was er derzeit bei den Auftritten zu seiner Jubiläumstournee in Großbritannien unter Beweis stellt.

