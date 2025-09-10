Toggle menu

Metal Hammer

 Search

System Of A Down kommen 2026 nach Europa

System Of A Down
System Of A Down
Foto: Live Nation, Promo. All rights reserved.
von
System Of A Down rocken kommendes Jahr Europa! In sieben Städten gehen Serj Tankian und Co. auf Stadiontournee.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

System Of A Down haben diesen und vergangenen Sommer eine Reihe an Konzerten in Nord- und Südamerika gespielt. Zuletzt hatten Sänger Serj Tankian, Gitarrist Daron Malakian, Bassist Shavo Odadjian sowie Drummer John Dolmayan Hinweise auf Gastspiele in der Alten Welt gegeben haben. Denn in ein paar europäischen Städten wurden Lichtinstallationen gesichtet — tatsächlich hat die Band sogar selbst Videos davon in eine Instagram-Story gepackt (Screenshots siehe unten).

Weißer Rauch

So gab es bislang an einer Straßenkreuzung in London, an einem Bahnhof in Mailand sowie neben dem Louvre in Paris einen kurzen Clip zu sehen, in dem der System Of A Down-Schriftzug hinter dem Erdball hervor fliegt. Bevor Spekulationen ins Kraut schießen konnten, kam allerdings tatsächlich die offizielle Bestätigung von Seiten der Band sowie vom deutschen Veranstalter Live Nation: Die Gruppe geht 2026 auf Europatour. Hierzulande stehen zwei Live-Shows auf dem Programm — am 8. Juli im Berliner Olympiastadion sowie am 10. Juli im Open Air Park von Düsseldorf. Außerdem werden „Süssem“ noch die Fans in Stockholm, Paris, Mailand, London und Warschau beglücken. Als Vorbands mit von der Partie sind Queens Of The Stone Age und Acid Bath.

Telekom Prio Tickets gibt es ab Mittwoch, 17.09.2025 um 12:00 Uhr via www.magentamusik.de/prio-tickets, der Ticketmaster Presale startet am Donnerstag, 18.09.2025 um 12:00 Uhr auf www.ticketmaster.de/presale — und der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 19.09.2025 um 12:00 Uhr mittels www.livenation.de/system-of-a-down-tickets-adp172124.

Bezüglich der Möglichkeit von neuer Musik aus dem Hause von System Of A Down gab Serj Tankian Mitte August im Gespräch bei  Trunk Nation With Eddie Trunk zu Protokoll: „Nicht zu dieser Zeit. Wir arbeiten alle an Musik. Daron hat gerade ein Album mit Scars On Broadway veröffentlicht, was wirklich gut ist. Ich empfehle den Leuten, es auszuchecken. Ich selbst bringe eine Platte mit Covern, Kollaborationen und Kollagen raus. Was System angeht, geht es nicht darum, ob wir alle ein Album machen wollen. Es geht darum, ob wir es auf derselben kreativen Ebene angehen wollen. Wenn wir das nicht wollen, ist es das nicht wert. Wenn wir das wollen, dann ist es das wert zu machen.“

System of A Down Dove Overcome Männer T-Shirt schwarz S 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
System of A Down Dove Overcome Männer T-Shirt schwarz S 100% Baumwolle Band-Merch, Bands Für € 22,99 bei Amazon kaufen

System Of A Down
+ Queens Of The Stone Age
+ Acid Bath – Live 2026

  • 29.06 SE-Stockholm, Strawberry Arena
  • 02.07. FR-Paris, Stade de France
  • 06.07. IT-Mailand, Ippodromo Snai La Maura
  • 08.07. Berlin, Olympiastadion
  • 10.07. Düsseldorf, Open Air Park
  • 13.07. UK-London, Tottenham Hotspur Stadium
  • 18.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

 

 

 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Europa Festivals Konzerte London Mailand Paris shows System Of A Down
Die stärksten Metal-Tourneen im September - präsentiert von METAL HAMMER
NUERBURG, GERMANY - JUNE 09: Singer Winston McCall of the band Parkway Drive performs live on stage at the annual Rock Am Rin
Parkway Drive, Volbeat, In Extremo u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im September 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 - präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. In Extremo Das Festival zum 30. Band-Jubiläum mit ASP, Eisbrecher, Feuerschwanz und vielen mehr! >>> zu den Details -- Dark Tranquillity + Soen + Equilibrium + Iotunn Das Ultima Ratio Fest 2025 bringt Dark Tranquillity zurück auf ihren Heimatkontinent – bereit, die Hallen ein weiteres Mal zum Kochen zu bringen! >> zu den Tourdaten und Tickets -- Full Metal Cruise 2025 Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im…
Weiterlesen
Zur Startseite