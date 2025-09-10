System Of A Down haben diesen und vergangenen Sommer eine Reihe an Konzerten in Nord- und Südamerika gespielt. Zuletzt hatten Sänger Serj Tankian, Gitarrist Daron Malakian, Bassist Shavo Odadjian sowie Drummer John Dolmayan Hinweise auf Gastspiele in der Alten Welt gegeben haben. Denn in ein paar europäischen Städten wurden Lichtinstallationen gesichtet — tatsächlich hat die Band sogar selbst Videos davon in eine Instagram-Story gepackt (Screenshots siehe unten).

Weißer Rauch

So gab es bislang an einer Straßenkreuzung in London, an einem Bahnhof in Mailand sowie neben dem Louvre in Paris einen kurzen Clip zu sehen, in dem der System Of A Down-Schriftzug hinter dem Erdball hervor fliegt. Bevor Spekulationen ins Kraut schießen konnten, kam allerdings tatsächlich die offizielle Bestätigung von Seiten der Band sowie vom deutschen Veranstalter Live Nation: Die Gruppe geht 2026 auf Europatour. Hierzulande stehen zwei Live-Shows auf dem Programm — am 8. Juli im Berliner Olympiastadion sowie am 10. Juli im Open Air Park von Düsseldorf. Außerdem werden „Süssem“ noch die Fans in Stockholm, Paris, Mailand, London und Warschau beglücken. Als Vorbands mit von der Partie sind Queens Of The Stone Age und Acid Bath.

Telekom Prio Tickets gibt es ab Mittwoch, 17.09.2025 um 12:00 Uhr via www.magentamusik.de/prio- tickets , der Ticketmaster Presale startet am Donnerstag, 18.09.2025 um 12:00 Uhr auf www.ticketmaster.de/presale — und der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 19.09.2025 um 12:00 Uhr mittels www.livenation.de/system-of-a- down-tickets-adp172124.

Bezüglich der Möglichkeit von neuer Musik aus dem Hause von System Of A Down gab Serj Tankian Mitte August im Gespräch bei Trunk Nation With Eddie Trunk zu Protokoll: „Nicht zu dieser Zeit. Wir arbeiten alle an Musik. Daron hat gerade ein Album mit Scars On Broadway veröffentlicht, was wirklich gut ist. Ich empfehle den Leuten, es auszuchecken. Ich selbst bringe eine Platte mit Covern, Kollaborationen und Kollagen raus. Was System angeht, geht es nicht darum, ob wir alle ein Album machen wollen. Es geht darum, ob wir es auf derselben kreativen Ebene angehen wollen. Wenn wir das nicht wollen, ist es das nicht wert. Wenn wir das wollen, dann ist es das wert zu machen.“

System Of A Down

+ Queens Of The Stone Age

+ Acid Bath – Live 2026

29.06 SE-Stockholm, Strawberry Arena

02.07. FR-Paris, Stade de France

06.07. IT-Mailand, Ippodromo Snai La Maura

08.07. Berlin, Olympiastadion

10.07. Düsseldorf, Open Air Park

13.07. UK-London, Tottenham Hotspur Stadium

18.07. PL-Warschau, PGE Narodowy

