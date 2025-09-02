System Of A Down-Gitarrist Daron Malakian hat in Chicago die Coverband Peephole mit einem Spontanauftritt überrascht, als diese gerade ‘Needles’ in einer Bar spielte. Malakian, der wegen eines eigenen Auftritts mit System Of A Down in der Stadt war, schlenderte zufällig vorbei und entschied sich dazu, der Tribute-Gruppe einen Besuch abzustatten.

Auf Instagram erzählt der Gitarrist: „Lasst mich damit anfangen, dass nichts hiervon geplant war. Wir hatten vor unserer Show in Chicago einen Tag frei, und nachdem wir etwas essen waren, beschloss ich, ein paar Fotos mit Greg Waterman zu schießen. Wir hatten nicht geplant, zum Wrigley Field zu gehen, landeten aber trotzdem dort. Während wir ein paar Fotos vor dem Stadion machten, hörte ich plötzlich ‘Needles’ aus einer Bar gegenüber schallen.“

Spontanaktion

Anstatt heimlich kehrtzumachen, spazierte Malakian einfach direkt vor die Bühne der Kneipe. Er berichtet weiter: „Mein Cousin, sagte, er dachte, es sei eine Karaoke-Bar. Ich beschloss also, die Straße zu der Kneipe zu überqueren und reinzugehen. Da fand ich heraus, dass eine System Of A Down-Coverband namens Peephole spielte. Ich lief direkt vor die Bühne und überraschte die Band und das Publikum. Das war alles total spontan.“

„Die Gesichtsausdrücke von allen waren unbezahlbar. Ich war ehrlicherweise genauso überrascht wie alle anderen, dass das gerade passierte. Ich spielte mit der Band noch ‘Cigaro’, schüttelte ihre Hände, machte ein paar Fotos mit Fans aus dem Publikum und ging wieder“, beschreibt der Gitarrist.

Eins zu einer Million

Er führt weiter aus: „Ich kann mir nur vorstellen, was für ein Schock das für alle gewesen sein muss, nachdem ich wieder weg war. Es passierte alles so schnell. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zustande kam, war so gering. Wahrscheinlich hätte ich bessere Chancen, vom Blitz getroffen zu werden.“

Malakian beendet seine Geschichte: „So viele Sterne mussten günstig stehen, damit ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort lande. Einer der coolsten Momente, die ich je hatte! Ich werde diese Nacht immer in Erinnerung behalten und bin mir sicher, dass alle, die da waren, das auch niemals vergessen werden!“

Wahrer Traum

Auch Peephole meldeten sich auf Instagram zu Wort, um von dieser besonderen Begegnung zu erzählen: „Gestern Nacht passierte das Undenkbare: Daron Malakian von System Of A Down war zufällig in der Gegend und hörte uns von draußen spielen. Er kam rein, sagte hallo und sang dann ‘Cigaro’ mit uns! Wir stehen nach diesem großartigen Moment noch immer unter Schock.“

Weiter schreiben sie: „Ein wahr gewordener Traum für uns! Wir lieben System Of A Down von ganzem Herzen und können es nicht glauben, wie viel Glück wir haben. Was für ein toller Mensch und Musiker. Daron, vielen Dank für alles! Wir sehen uns am Soldier Field!“

