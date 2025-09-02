Toggle menu

Metal Hammer

 Search

System Of A Down: Daron Malakian überrascht Coverband

Daron Malakian mit System of a Down in der Viejas Arena am 1. Februar 2022 in San Diego
Daron Malakian mit System of a Down in der Viejas Arena am 1. Februar 2022 in San Diego
Foto: Getty Images, Daniel Knighton. All rights reserved.
von
Gitarrist Daron Malakian hat eine System Of A Down-Coverband in Chicago mit einem Überraschungsauftritt sehr glücklich gemacht.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

System Of A Down-Gitarrist Daron Malakian hat in Chicago die Coverband Peephole mit einem Spontanauftritt überrascht, als diese gerade ‘Needles’ in einer Bar spielte. Malakian, der wegen eines eigenen Auftritts mit System Of A Down in der Stadt war, schlenderte zufällig vorbei und entschied sich dazu, der Tribute-Gruppe einen Besuch abzustatten.

Auf Instagram erzählt der Gitarrist: „Lasst mich damit anfangen, dass nichts hiervon geplant war. Wir hatten vor unserer Show in Chicago einen Tag frei, und nachdem wir etwas essen waren, beschloss ich, ein paar Fotos mit Greg Waterman zu schießen. Wir hatten nicht geplant, zum Wrigley Field zu gehen, landeten aber trotzdem dort. Während wir ein paar Fotos vor dem Stadion machten, hörte ich plötzlich ‘Needles’ aus einer Bar gegenüber schallen.“

Spontanaktion

Anstatt heimlich kehrtzumachen, spazierte Malakian einfach direkt vor die Bühne der Kneipe. Er berichtet weiter: „Mein Cousin, sagte, er dachte, es sei eine Karaoke-Bar. Ich beschloss also, die Straße zu der Kneipe zu überqueren und reinzugehen. Da fand ich heraus, dass eine System Of A Down-Coverband namens Peephole spielte. Ich lief direkt vor die Bühne und überraschte die Band und das Publikum. Das war alles total spontan.“

„Die Gesichtsausdrücke von allen waren unbezahlbar. Ich war ehrlicherweise genauso überrascht wie alle anderen, dass das gerade passierte. Ich spielte mit der Band noch ‘Cigaro’, schüttelte ihre Hände, machte ein paar Fotos mit Fans aus dem Publikum und ging wieder“, beschreibt der Gitarrist.

Eins zu einer Million

Er führt weiter aus: „Ich kann mir nur vorstellen, was für ein Schock das für alle gewesen sein muss, nachdem ich wieder weg war. Es passierte alles so schnell. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zustande kam, war so gering. Wahrscheinlich hätte ich bessere Chancen, vom Blitz getroffen zu werden.“

Malakian beendet seine Geschichte: „So viele Sterne mussten günstig stehen, damit ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort lande. Einer der coolsten Momente, die ich je hatte! Ich werde diese Nacht immer in Erinnerung behalten und bin mir sicher, dass alle, die da waren, das auch niemals vergessen werden!“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Wahrer Traum

Auch Peephole meldeten sich auf Instagram zu Wort, um von dieser besonderen Begegnung zu erzählen: „Gestern Nacht passierte das Undenkbare: Daron Malakian von System Of A Down war zufällig in der Gegend und hörte uns von draußen spielen. Er kam rein, sagte hallo und sang dann ‘Cigaro’ mit uns! Wir stehen nach diesem großartigen Moment noch immer unter Schock.“

Weiter schreiben sie: „Ein wahr gewordener Traum für uns! Wir lieben System Of A Down von ganzem Herzen und können es nicht glauben, wie viel Glück wir haben. Was für ein toller Mensch und Musiker. Daron, vielen Dank für alles! Wir sehen uns am Soldier Field!“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Coverband Daron Malakian Peephole Spontanauftritt System Of A Down Überraschungsauftritt
Scars On Broadway: Mehr als ein System Of A Down-Ersatz
Scars On Broadway
Daron Malakian legt mit ADDICTED TO THE VIOLENCE den mittlerweile dritten Longplayer seiner Band Scars On Broadway vor.
Das komplette Interview mit Daron Malakian von Scars On Broadway findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: In ‘Your Lives Burn’, einem anderen Song des neuen Scars On Broadway-Albums ADDICTED TO THE VIOLENCE, singst du „I’m sick of the left, I’m sick of the right“. Das ist deine Art zu sagen, dass man sich mehr auf Gemeinsamkeiten konzentrieren muss, oder? Daron Malakian: Ich sage lediglich, dass ich keiner von alldem bin. Ich bin nicht vom rechten Flügel und auch nicht…
Weiterlesen
Zur Startseite